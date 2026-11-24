A brüsszeli közlemény szerint az intézkedésre azért van szükség, hogy megvédjék az uniós ipart az ilyen járművek behozatalában az utóbbi időben tapasztalt hirtelen növekedéstől.

Az intézkedés mennyiségi korlátozást – exportáló országonként meghatározott behozatali kvótákat – vezet be, melyek megszabják, hogy az ideiglenes védintézkedések hatálya alatt legfeljebb hány hibrid jármű hozható be az EU-ba. A kvótákon felüli behozatal nem engedélyezett

Megjegyezték: noha a védintézkedések az EU és Kína közötti kereskedelmi és beruházási konzultációk október 9-i, második ülésén született, a Kínából az EU-ba irányuló hibridjármű-export mérséklését célzó megállapodást ültetik át a gyakorlatba, a korlátozások származási helytől függetlenül minden hibridüzemű jármű behozatalára vonatkoznak.

Az uniós bizottság szerint a korlátozások bevezetését egy olyan vizsgálat előzte meg, amely kimutatta, hogy a hibrid járművek uniós behozatala 2023 óta jelentősen megnőtt. Az hibrid személygépjárművek uniós behozatalának emelkedését a globális termelési túlkapacitások növekedése okozta. Emellett szerepet játszott benne az is, hogy más jelentős piacokon egyre gyakrabban alkalmaznak kereskedelmi korlátozó intézkedéseket – írták.

A vonatkozó vizsgálat feltárta azt is, hogy az EU-ban működő hibrid személygépjármű-gyártók piaci részesedése csökken, ami az uniós piac növekedése ellenére veszélyezteti az uniós hibridjármű-üzletág hosszú távú életképességét.

A vizsgálat megállapította, hogy mindezek miatt az uniós ipart súlyos sérelem fenyegeti, ami azonnali beavatkozást, azaz védintézkedések bevezetését teszi szükségessé

az uniós termelők védelme érdekében – fogalmaztak.

A behozatali kvótákat két kategóriában osztják ki: egyrészt azokra az országokra, melyek jelentős szerepet játszanak az uniós piac hibrid személygépjárművekkel való ellátásában (országspecifikus kvóták), másrészt az összes többi származási helyre (maradványkvóta).

Az országspecifikus kvótákat a 2025-ben az adott országból regisztrált behozatal szintjén határozták meg, amelyet valamivel több mint 15 százalékkal növeltek meg. Azok az országok kaptak országspecifikus kvótát, amelyek 2025-ben az uniós behozatal több mint 2 százalékát adták. Az összes többi származási hely számára egy közös maradványkvótát különítettek el – tájékoztatott az Európai Bizottság.

Az intézkedések december 1-jén lépnek hatályba és legfeljebb 200 napig maradnak érvényben. A végleges intézkedések bevezetésére a vizsgálat megindításától számított kilenc hónapon belül kerülhet sor. Az időkeret legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.