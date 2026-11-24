Elkezdődnek a budai fonódó villamoshálózat második ütemének megvalósításához kapcsolódó munkák, ezért csütörtöktől várhatóan öt napra teljes szélességében lezárják a budai alsó rakpart Rákóczi híd és Bertalan Lajos utca közötti szakaszát – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A közlemény szerint a csütörtökön kezdődő előkészítő munkák során a szakemberek a későbbi közműkiváltásokhoz szükséges kábelfűző csöveket építik be az útpálya alá.

A munkálatok miatt csütörtök 9 órától várhatóan a december elsejére virradó éjszakáig forgalmi változásokra kell számítani. A Rákóczi híd irányába közlekedőket a Bertalan Lajos utcánál a felső rakpartra terelik. Ettől a ponttól délre, a Rákóczi hídig az alsó rakpart zsákutcává válik, így azon a szakaszon nem lehet továbbhaladni. A belváros felé tartók az alsó rakpartra legkorábban az Egry József utcai lehajtónál tudnak majd ráfordulni.

A Rákóczi hídról lehajtó járművezetők és a Dombóvári út felől érkezők a lezárás idején nem hajthatnak le az alsó rakpartra, nekik a felső rakparton, a Pázmány Péter sétányon keresztül biztosítják a közlekedést az Egry József utcai lehajtóig – hívta fel a figyelmet a BKK.

A budai fonódó villamoshálózat második üteme hosszú távon javítja Dél-Buda közösségi közlekedési elérhetőségét, és hozzájárul ahhoz, hogy a gyorsan fejlődő városrészekből a közösségi közlekedés vonzó és versenyképes alternatívát kínáljon az egyéni autózással szemben.

A kivitelezés a teljes nyomvonalon három fő ütemben valósulhat meg. Elsőként tervezetten 2027 januárjában a Pázmány Péter sétány térségében kezdődnek a munkák, majd következhet a Műegyetem előtti térség és a budai alsó rakpart, végül pedig a Dombóvári út térsége. A teljes beruházás a tervek szerint 2029 végére fejeződhet be – írta a Budapesti Közlekedési Központ.

A beruházás az Európai Unió támogatásával és az állam társfinanszírozásával valósul meg, a vissza nem térítendő támogatás összege 32,322 milliárd forint.