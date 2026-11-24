A Foot Mercato értesülései szerint Güler közvetlenül jelezte Mourinhónak, hogy nem érzi jól magát a középpálya hátsóbb részén. Az edző ugyanis időnként olyan feladatkörben számított rá, amely nagyobb felelősséggel jár a támadásépítés és a védekezés terén – hasonlóan ahhoz, ahogyan Bernardo Silva vagy Eduardo Camavinga játszik –, holott a játékos inkább a támadósorhoz közelebb szeretne tevékenykedni.

Güler remek formában futballozik a Real Madridnál. Az elmúlt hetekben megszilárdította helyét a keretben, a rangsorban megelőzve Brahim Díazt és Endricket. Mourinho bízik a benne rejlő potenciálban, ugyanakkor azt is jelenti, hogy a játékosnak alkalmazkodnia kell az edző elvárásaihoz.

A török ​​válogatott játékos legszívesebben a jobb szélen futballozik, ahonnan befelé húzhat a bal lábára, diktálhatja a támadások ritmusát, és helyzeteket dolgozhat ki. Nem szívesen távolodik el a támadózónától azért, hogy olyan védekező feladatokat lásson el, mint a letámadás vagy a labdaszerzés.

Ezen a poszton Güler nagyobb szabadságot élvez: megcsillogtathatja technikai tudását, és szabadon mozoghat a védelmi vonalak között – ez a játékstílus tökéletesen illeszkedik irányítói erényeihez és ahhoz a képességéhez, hogy közvetlenül is veszélyeztesse az ellenfél kapuját.

Mourinho azonban nem tűnik hajlandónak arra, hogy a játékost egyetlen poszthoz kösse. A szakember a futballista sokoldalúságát olyan értékként kezeli, amely egyensúlyt teremthet a csapatban – különösen, mivel a támadók és a középpályások között megfelelően kell elosztania a feladatokat.

A portugál edző úgy véli, hogy Güler azon képessége, miszerint különféle feladatokat is képes ellátni, további variációs lehetőségeket biztosít számára az összeállításnál, és segíti a csapatot abban, hogy megfeleljen az egyes mérkőzések eltérő követelményeinek. Ez a Celta Vigo elleni mérkőzés hajrájában vált egyértelművé, amikor Güler – egy kifejezetten támadó szellemű felállásban – Bellingham oldalán, mélyebben visszavont középpályás szerepkörben játszott.

Bár ez a szerepkör eltérhet attól, amelyet a játékos a legszívesebben tölt be, a megoldás a pályán működőképesnek bizonyult. Egyúttal gyakorlati példát is szolgáltatott Mourinho számára arra vonatkozóan, hogyan alkalmazhatja a török ​​futballistát a jobb széltől eltérő pozícióban.