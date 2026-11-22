A fellebbezések nyomán meghozott jogerős döntés értelmében bár a büntetés időtartama és végrehajtási fokozata enyhült, a vádlottnak a teljes, 14 éves szabadságvesztést le kell töltenie, mivel a bíróság kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét – hangzott el a riportban.

Az ügy előzményei szerint a nyolcvanas évek vége óta edzőként tevékenykedő férfi 1990-től egészen a 2021 júliusi elfogásáig több gyermek- és fiatalkorú fiú tanítványát molesztálta, illetve létesített velük szexuális kapcsolatot – a legfiatalabb áldozat

mindössze 13 éves volt.

A vádirat szerint előfordult, hogy a férfi leitatta a sértettet, emellett az edzéseken és táborokban meztelenül fotózta és videózta a gyerekeket. A rendőrök az öt évvel ezelőtti házkutatás során több mint 1500 optikai adathordozót, kilenc merevlemezt, valamint harminc videókazettát foglaltak le a lakásán.

A Békés Vármegyei Főügyészség 2023 októberében emelt vádat a férfi ellen szexuális erőszak, folytatólagosan elkövetett szexuális visszaélés, hatrendbeli gyermekpornográfia és kétrendbeli kiskorú veszélyeztetése miatt. A bíróság zárt tárgyaláson, 2024 novemberében hozott elsőfokú ítéletet az ügyben, akkor még 16 év fegyházbüntetésre ítélve a vádlottat.

Fotónk illusztráció.