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Közúti gépjármű-ellenőrzés Szentendrén 2018. március 8-án. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága és a Szentendrei Rendőrkapitányság közös szervezésében Nőnapi figyelem elnevezéssel tartott közúti ellenőrzést.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Sportot űz a 13 éves gyerek a rendőrök előli menekülésből – motorral

Infostart / MTI

Soha nem áll meg a rendőri felszólításra, megszegi a közlekedési szabályokat, forgalom elől elzárt helyekre hajt be és veszélyezteti a gyalogosokat.

Kiskorú veszélyeztetése miatt indult nyomozás egy életkora miatt még nem büntethető fiú miatt, aki hónapok óta jogosítvány nélkül, számtalan szabályt megsértve száguldozik Zalaegerszegen.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a Facebookra feltöltött videóval illusztrálva számolt be arról, hogy nem először menekült el a rendőrök elől a 13 éves fiú; soha nem áll meg a rendőri felszólításra, megszegi a közlekedési szabályokat, forgalom elől elzárt helyekre hajt be és veszélyezteti a gyalogosokat.

A rendőrök már korábban többször intézkedtek vele szemben, de a szülőkkel is beszéltek, hogy ne engedjék gyereküket motorozni. A kérések ellenére a fiú legutóbb szeptember 18-án menekült a rendőrök elől a belvárosi Dísz téren, a Vizslapark, valamint a Gébárti-tó sétányán keresztül. A kora miatt még nem büntethető fiú ügyében a rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt nyomozást indított.

Képünk illusztráció.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Sportot űz a 13 éves gyerek a rendőrök előli menekülésből – motorral

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Komoly kockázat, ha nem tisztázzák időben a két hivatal hatásköreit – hívta fel a figyelmet Hack Péter jogtudós, az ELTE emeritus professzora az InfoRádió Aréna című műsorában, hozzátéve: kérdés, ki hoz majd döntést, ha vita lesz a szervezetek között. Úgy véli: nagyon jó, hogy nem a kormány mondja meg, ki lesz a jelölt a legfőbb ügyészi pozícióra, de a jelenlegi vitát az ügyészség válsága miatt mielőbb le kell zárni, és az államfőnek olyan személyt vagy akár többet is kell jelölnie, akit a szakma és a parlament is elfogad.
 

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VIDEÓ
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
 
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