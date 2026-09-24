Sportot űz a 13 éves gyerek a rendőrök előli menekülésből – motorral

Kiskorú veszélyeztetése miatt indult nyomozás egy életkora miatt még nem büntethető fiú miatt, aki hónapok óta jogosítvány nélkül, számtalan szabályt megsértve száguldozik Zalaegerszegen.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a Facebookra feltöltött videóval illusztrálva számolt be arról, hogy nem először menekült el a rendőrök elől a 13 éves fiú; soha nem áll meg a rendőri felszólításra, megszegi a közlekedési szabályokat, forgalom elől elzárt helyekre hajt be és veszélyezteti a gyalogosokat.

A rendőrök már korábban többször intézkedtek vele szemben, de a szülőkkel is beszéltek, hogy ne engedjék gyereküket motorozni. A kérések ellenére a fiú legutóbb szeptember 18-án menekült a rendőrök elől a belvárosi Dísz téren, a Vizslapark, valamint a Gébárti-tó sétányán keresztül. A kora miatt még nem büntethető fiú ügyében a rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt nyomozást indított.

Képünk illusztráció.