ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.49
usd:
320.99
bux:
0
2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Baka András megválasztott köztársasági elnök beszédet mond az államfõválasztáson az Országgyûlés rendkívüli plenáris ülésén 2026. augusztus 11-én. A Legfelsõbb Bíróság volt elnökét - akit a kormánypárti Tisza-frakció jelölt államfõnek - titkos szavazáson, 140 igen és 6 nem vokssal választották meg a képviselõk.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd

Svájci pénz érkezéséről tett bejelentést Baka András

Infostart / MTI

A Svájci Államszövetség 87,6 millió svájci frankkal (több mint 34 milliárd forinttal) járul hozzá 10 magyarországi intézkedés megvalósulásához 8 területen – közölte a Sándor-palota szerdán, miután Baka András magyar köztársasági elnök és Guy Parmelin svájci államfő megbeszélést folytatott az ENSZ Közgyűlésén New Yorkban.

Azt írták, a svájci támogatási programban olyan területeken történhetnek intézkedések, mint az emberkereskedelem elleni küzdelem, az energiahatékonyság vagy a szakképzés. A közlemény szerint Magyarország és a Svájci Államszövetség kapcsolatának meghatározó pontja, hogy 1956 után nagyjából 14 ezer magyar talált otthonra az alpesi országban.

Magyarország szinte napra pontosan 80 éve vette fel újra a diplomáciai kapcsolatot a Svájci Államszövetséggel, Baka András köztársasági elnök és Guy Parmelin svájci államfő erről is megemlékezett a megbeszélésen – írták.

Baka András kedden utazott munkalátogatásra az Egyesült Államokba, hogy felszólaljon az ENSZ Közgyűlésén New Yorkban.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Svájci pénz érkezéséről tett bejelentést Baka András

svájc

pénz

baka andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Merre menekülnek az oroszok a háború elől?
Trendek a szakértőtől

Merre menekülnek az oroszok a háború elől?
Nyolcszor annyian terveznek kivándorolni most, mint májusban egy orosz civil szervezet adatai szerint – írja a Migrációkutató Intézet friss elemzésében. Dócza Edith Krisztina, az intézet vezető elemzője az InfoRádióban azt mondta: néhány szomszédos ország szigorított, de megjelentek új országok is a menekülő oroszok célállomásai között.
Hack Péter az Arénában: egy megroskadt Legfőbb Ügyészséget sújt ez a személyi vita

Hack Péter az Arénában: egy megroskadt Legfőbb Ügyészséget sújt ez a személyi vita

A jogtudós szerint Baka András köztársasági elnöknek talán körültekintőbben kellett volna legfőbb ügyészt jelölnie, esetleg egyszerre több embert is. Az ELTE emeritus professzora erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt.
 

A Fidesz és a Mi Hazánk is beleszólt Magyar Péter és az ügyészség csatájába

„Sikerült már kinyitni az aktákat?” – Magyar Péter élesen válaszolt az ügyészségnek

A Legfőbb Ügyészség visszaszólt Magyar Péternek

VIDEÓ
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.24. csütörtök, 18:00
Tóth Gábor
a Magyar Kórházszövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Helyretette az ORFK, mit mutatnak a rendőri mozgások: többen akarnak visszatérni, mint ahányan leszereltek

Helyretette az ORFK, mit mutatnak a rendőri mozgások: többen akarnak visszatérni, mint ahányan leszereltek

Csaknem négy hónap alatt 288 rendőr szerelt le, míg 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) csütörtökön a police.hu oldalon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Putyin meghívást kapott Amerikába: a Kreml már reagált is

Putyin meghívást kapott Amerikába: a Kreml már reagált is

Marco Rubio amerikai külügyminiszter meghívta az orosz elnököt a decemberi floridai G20-csúcsra, Moszkva készségesen fogadta a felvetést.

BBC
Business Sport Travel Science
Australia launches urgent review after OpenAI programme hacks government health portal

Australia launches urgent review after OpenAI programme hacks government health portal

The programme, or "agent", hacked a portal containing data from Australia's Medicare scheme. Experts believe it's the world's first known AI breach of a government system.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 24. 08:13
Lejtmenetben a rendőrlétszám, de van remény
2026. szeptember 24. 07:11
Részletek láttak napvilágot Magyar Péter vatikáni útjáról
×
×