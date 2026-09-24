Svájci pénz érkezéséről tett bejelentést Baka András

Azt írták, a svájci támogatási programban olyan területeken történhetnek intézkedések, mint az emberkereskedelem elleni küzdelem, az energiahatékonyság vagy a szakképzés. A közlemény szerint Magyarország és a Svájci Államszövetség kapcsolatának meghatározó pontja, hogy 1956 után nagyjából 14 ezer magyar talált otthonra az alpesi országban.

Magyarország szinte napra pontosan 80 éve vette fel újra a diplomáciai kapcsolatot a Svájci Államszövetséggel, Baka András köztársasági elnök és Guy Parmelin svájci államfő erről is megemlékezett a megbeszélésen – írták.

Baka András kedden utazott munkalátogatásra az Egyesült Államokba, hogy felszólaljon az ENSZ Közgyűlésén New Yorkban.