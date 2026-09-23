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Egy úszó éppen felbukkan a medencében a víz alól levegőt venni pillangóúszás közben.
Nyitókép: Unsplash

Hihetetlen, visszatér egy kétszeres olimpiai bajnok úszó a versenyzéshez

Infostart / MTI

Bő kétévnyi szünet után visszatér a versenyzéshez Tatjana Smith kétszeres olimpiai bajnok dél-afrikai úszó.

Döntését a 29 esztendős sportoló az Instagram-oldalán tudatta.

„Soha ne mondd, hogy soha. Azt hittem, vége az úszókarrieremnek, de egy nap hiányozni kezdett a víz, az edzés, a verseny. És itt vagyok. Visszajövök. Őrületes érzés, egy kicsit ijesztő, de egyben nagyon inspiráló is" – írta.

Smith leánykori nevén, Schoenmakerként a 2021-es tokiói ötkarikás játékokon 200 méteres női mellúszásban győzött 2:18.95 perces világcsúccsal, majd 2024-ben, Párizsban – már férjezettként – 100 méteren lett olimpiai aranyérmes, és utóbbi sikerét követően jelentette be visszavonulását. Kétszer ezüstérmet is nyert az ötkarikás játékokon, 2023-ban pedig világbajnok lett a hosszabbik mellúszó számban.

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