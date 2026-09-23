Ezen a ponton a mederfenék (a Balti tenger szintjétől mért) magassága 54,14 méter (mBf). A vízfelszín (szintén tengerszint feletti) magassága a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) térinformatikusainak legutóbbi, szeptember 12-i mérésekor 75,86 méter volt, ami azt jelenti, hogy a mostani extrém alacsony vízállásnál is

21,72 méter a vízoszlop magassága ebben a szelvényben.

A hullámtér szintje itt jellemzően 85,7 és 86,3 mBf közötti.

Forrás: Facebook/KÖTIVIZIG

A szakemberek a Tisza kisvízi medréről is kiadtak egy illusztratív videót: a folyó dobai kanyarulatának az alábbi képen kék és cián színnel jelölt mederszakaszát mutatták be egy videóban, segítségképp azoknak, akiknek a szintvonalak értelmezéséhez szükséges vizuális élmény. A számok a vízmélységet jelentik méterben.

Forrás: Facebook/KÖTIVIZIG

(A nyitókép illusztráció.)