Akár 20 fokos különbség is lehet ma a hajnali és nappali hőmérsékletekben

Változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, majd a déli, kora délutáni órákra északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, átmenetileg beborul az ég – áll a HungaroMet tájékoztatójában.

Délelőtt még nem valószínű csapadék, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. Az ország nagy részén viszont nem lehet számottevő mennyiségre számítani, sőt maradhatnak száraz területek is!

A délnyugati, nyugati, majd az északnyugati irányba forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések. Záporok, zivatarok környezetében is lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet a hajnali 1-12 fok után 18 és 24 fok között várható.