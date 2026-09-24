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Kiderült, mikor nyithat újra ez a sokak által imádott turisztikai célpont

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Jövőre, a felújítást követően új szolgáltatásokkal is várja a fürdőzőket a lakiteleki Tősfürdő.

Lakitelek kiváló adottságokkal bír a vízi szórakozásokat tekintve. Így a Tősfürdő ideiglenes bezárása nem okozott akkora érvágást turisztikai szempontból – számolt be róla a baon.hu.

Lakitelek önkormányzata komplex turisztikai fejlesztés címén 465 millió forintot nyert pályázaton. Ennek egyik eleme a Tősfürdő felújítása, de emellett a Holt-Tisza parton építettek a támogatásból egy családi játszóteret, vásároltak kerékpárút-karbantartó multifunkciós eszközt, vettek egy úszóstéget, és szeretnének a Holt-Tiszához kapcsolódóan a Tassi-érre egy hidat.

Madari Róbert, Lakitelek polgármestere a lapnak elmondta: a Tősfürdő vonzereje a családias környezet mellett a gyógyhatású vizében rejlik. Ennek köszönhetően az elmúlt évtizedekben egy üdülőövezet épült köré.

Hangsúlyozta:Tősfürdő 1972-ben nyitotta meg a kapuit, azóta átfogó, nagy ívű felújításon nem esett át. A 80-as években kapott egy hidegvizes medencét és egy kisebb gyermekmedencét, de alapvetően nem változott meg a fürdő külseje.

Az elnyert TOP Plusz turisztikai forrásból Tősfürdőben a régi főépület tetőszigetelése, és egy új kiszolgáló épületet építése valósul meg. A pályázati elvárásoknak megfelelően új szolgáltatást, beltéri szaunát építenek ki, és a jövőben különböző szépészeti szolgáltatásokat, baba-mama szobát, illetve büfészolgáltatást nyújtanak ebben az új épületben. A meglévő medencéknek, illetve az új épületnek a vízellátását, infrastrukturális ellátását korszerűsítik.

A beruházás munkálatai a helyszínen, a kivitelező telephelyén javában zajlanak, a tervek szerint jövő nyáron már kinyithatja kapuit a Tősfürdő.

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