Lejtmenetben a rendőrlétszám, de van remény

Az ORFK kommunikációs szolgálata a Magyar Nemzetben előző nap megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség „nem árulja el” és „nem közli”, hogy „június 1. és szeptember 22. között összesen hány rendőr szerelt le, illetve ugyanebben az időszakban hány korábban távozott személy tért vissza a testülethez”.

Hangsúlyozták, hogy számukra rendkívül fontos a hiteles, valamint a jogilag és a szakmailag megalapozott válaszadás, de a megkeresés megérkezése és a cikk publikációja között eltelt idő rövidsége ezt nem tette lehetővé.

„A válaszaink megküldése előtt az újságíró úgy döntött, hogy tényként közli: nem áruljuk el a kérdezett adatokat. Ezzel pedig valótlanságot állít, hiszen semmilyen formában nem nyilvánítottuk ki számára, hogy nem fogjuk megadni a választ” – fogalmaztak.

Ezért a rendőrség honlapján tették közzé, hogy az említett időszakban országosan 288 fő szerelt le a rendőrség állományából és ugyanebben az időszakban 434 volt kollégájuk adott be visszavételi kérelmet.

Kiemelték, hogy a testülettől távozók létszámában nem mutatkozik olyan kiugró érték, ami a cikkben véleményezett leszerelési hullámra utalna.