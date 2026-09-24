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Nyitókép: Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság

Lejtmenetben a rendőrlétszám, de van remény

Infostart / MTI

Csaknem négy hónap alatt 288 rendőr szerelt le, míg 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) csütörtökön a police.hu oldalon.

Az ORFK kommunikációs szolgálata a Magyar Nemzetben előző nap megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség „nem árulja el” és „nem közli”, hogy „június 1. és szeptember 22. között összesen hány rendőr szerelt le, illetve ugyanebben az időszakban hány korábban távozott személy tért vissza a testülethez”.

Hangsúlyozták, hogy számukra rendkívül fontos a hiteles, valamint a jogilag és a szakmailag megalapozott válaszadás, de a megkeresés megérkezése és a cikk publikációja között eltelt idő rövidsége ezt nem tette lehetővé.

„A válaszaink megküldése előtt az újságíró úgy döntött, hogy tényként közli: nem áruljuk el a kérdezett adatokat. Ezzel pedig valótlanságot állít, hiszen semmilyen formában nem nyilvánítottuk ki számára, hogy nem fogjuk megadni a választ” – fogalmaztak.

Ezért a rendőrség honlapján tették közzé, hogy az említett időszakban országosan 288 fő szerelt le a rendőrség állományából és ugyanebben az időszakban 434 volt kollégájuk adott be visszavételi kérelmet.

Kiemelték, hogy a testülettől távozók létszámában nem mutatkozik olyan kiugró érték, ami a cikkben véleményezett leszerelési hullámra utalna.

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