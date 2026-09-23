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Gyulai-Zékány István színész, a szombathelyi Weöres Sándor Színház tagja, Devich Botond díszlettervezõ, Jurák Bettina táncmûvész, koreográfus, Podlovics Laura színész, bábszínész, író és rendezõ, a Budapest Bábszínház tagja, Kenéz Ágoston színész, rendezõ, író, valamint Kovács Dominik és Kovács Viktor drámaírók (b-j), miután átvették a Junior Prima Díj színház-, film- és táncmûvészet kategóriájának díját az MBH Bank budapesti székházában 2026.
Nyitókép: Bodnár Boglárka

Hét fiatal művész kapott Junior Prima Díjat színház-, film- és táncművészet kategóriában

Infostart / MTI

Átadták a Junior Prima Díjat színház-, film- és táncművészet kategóriában szerdán Budapesten. A zsűri döntése értelmében idén hét fiatal művész részesült az elismerésben, és a kategória történetében először ketten megosztva kapták meg díjat.

Az elismerést Devich Botond díszlettervező; Gyulai-Zékány István színész, a szombathelyi Weöres Sándor Színház tagja; Jurák Bettina táncművész, koreográfus; Kenéz Ágoston színész, rendező, író; a Kovács ikrek, Kovács Dominik és Kovács Viktor drámaíró; valamint Podlovics Laura színész, bábszínész, író és rendező, a Budapest Bábszínház tagja érdemelte ki.

A díjjal, amely pénzjutalommal is jár, azokat a harminc év alatti művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

Az elismerést a zsűri tagjai és a kategória társalapítója, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese, Ginzer Ildikó adta át a negyven jelölt közül kiválasztott művészeknek. Mint mondta, a művészi pálya első évei meghatározóak. A tehetség mellett szükség van kitartásra, szorgalomra, bátorságra, folyamatos megújulásra, hogy valaki megmutassa saját látásmódját, és következetesen végigmenjen azon az úton, amelyet választott.

Kiemelte: az MBH Banknál a tehetséggondozásra hosszú távú értékteremtésként tekintenek, hiszen a megfelelő időben érkező támogatás megerősítést, önbizalmat, új lehetőségeket ad a folytatáshoz.

A fiatal alkotók úgy viszik tovább mindazt, amit az előttük járó generációktól kaptak, hogy közben saját látásmódjukkal, ötleteikkel alakítják is a művészetet – tette hozzá.

Gyulai-Zékány István a díjat átvéve arról beszélt, hogy számára a színház az embert jelenti, és azt képviseli színészként és alkotóként, hogy az ember nem csak képes a lelki fejlődésre, de feladata is.

„Ezért szeretném azt kérni magunktól, a színházvezetőktől és a kultúráért felelős döntéshozóktól is, hogy legyünk kíváncsibbak egymásra. Beszéljünk egymással többet, hallgassuk meg a színészeket, a színházvezetőket, a műszaki dolgozókat, rendezőasszisztenseket, keressük meg együtt, hogyan lehetne úgy dolgoznunk, hogy jusson idő regenerálódni két munka között, hogy legyen biztonságunk, és hogy a mentális és fizikai egészségünk ne annak az ára legyen, hogy ezt a szakmát választottuk" - fogalmazott. Azt kérte, segítsenek olyan munkakörülményeket teremteni, amelyekben hosszú távon is egészségesen és méltósággal lehet dolgozni.

A díjátadó után az MTI-nek nyilatkozva Podlovics Laura kiemelte: boldog, hogy a díjazott gárdában a bábszínházi szakma is képviselve van.

Jurák Bettina hangsúlyozta: számára azért is különleges az elismerés, mert 12 éve nem kapott kortárs táncművész díjat.

Kenéz Ágoston kiemelte: a színházcsinálás és különösen a független színház minden esetben csapatmunka, és ha adott esetben ki is emelnek egy-egy alkotót, akkor az csak azért lehet, mert egy olyan csapat áll mögötte, aki ezt lehetővé teszi, és minden ilyen elismerés az egész csapatot dicséri. „Szerintem különösen most nagyon nagy szükségünk van arra, hogy együtt dolgozzunk és ne széthúzzunk, hanem ezek a csapatok valódi csapattá váljanak és azok maradjanak" – tette hozzá.

A Kovács ikrek az MTI-nek úgy fogalmaztak: az elismerés erősíti azt a felelősségérzetet, hogy a díjhoz a későbbiekben is méltónak kell maradni. Ők is hangsúlyozták, hogy egy összmunka eredményeképp részesülhettek ebben a kitüntetésben. Mint hozzátették, ez éppúgy jelenti a családjuk erőfeszítéseit és támogatását, mint az iskolákat ahol tanultak. A Színházi Dramaturgok Céhét és a produkciókat is kiemelték, amelyekben dolgoztak. Most ezek a produkciók és ezek a találkozások, ezek a szerencsés alkalmak is díjat kaptak – fűzték hozzá.

Az MBH Bank felkérésére színházak, szakmai és érdekképviseleti szervezetek 40 jelöltet állítottak az idén. Közülük választotta ki a hattagú zsűri – Balogh Gabriella, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának tagja, Káel Csaba rendező, a Müpa vezérigazgatója, Kováts Adél színész, a Radnóti Színház igazgatója, Aleszja Popova balettművész, Orlai Tibor színházi producer, valamint Rudolf Péter színész-rendező, a Vígszínház igazgatója – azt a hét fiatalt, aki kiérdemelte a Junior Prima Díjat. A Kovács ikrek megosztva részesültek a díjban és a vele járó pénzjutalomban, amire eddig nem volt példa a kategória 2008 óta tartó történetében.

A díjat színház-, film- és táncművészet kategóriában 2026-ban tizennyolcadik alkalommal adták át, az idei jutalmazottakkal együtt már 129 fiatalnak ítélték oda az elismerést.

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Kezdőlap    Kultúra    Hét fiatal művész kapott Junior Prima Díjat színház-, film- és táncművészet kategóriában

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