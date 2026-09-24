Új slágerétel a Balatonnál

Az Év Strandétele versenyt idén tizenkettedik alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör. Európa egyetlen beach food versenyének büfékategóriájában Laci és Julcsi tepertős-kürtős-mártogatósa bizonyult a legjobbnak – írta a sonline.hu. A zsűri szerint kiváló ötlet volt a sós-sajtos kürtős továbbfejlesztése.

A tésztába tepertő kerül, amit reszelt sajtban megforgatva, faszénparázson sütnek meg. Az ételt fokhagymás-petrezselymes, tejfölös mártogatóssal, vagy paprikából, vöröshagymából, paradicsompüréből, valamint darált gyöngybabból álló házi zakuszkával kínálják.

A Julcsi Kalácsoda tepertős-kürtős-mártogatósa az Év Strandétele verseny büfékategóriájában győzött, és a nyári idény után is megkóstolható. A siófoki büfé egész évben, jellemzően szombaton és vasárnap várja a vendégeket. A versenysiker után sokan kifejezetten Laci és Julcsi tepertős-kürtős-mártogatósa miatt keresték fel a büfét. Akadt, aki újságban vagy tévéműsorban hallott róla, más ismerős ajánlására érkezett. Nyaralók és távolabbról útnak induló vendégek is meg akarták kóstolni. Az étel Látrányi László becslése szerint az augusztusi forgalom mintegy 30 százalékát adta.

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