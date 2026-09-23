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Nyitókép: GettyImages/Tatiana Sviridova

Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttércégénél – megszólalt az intézmény és a Fidesz is

Infostart / MTI

A szervezet együttműködést ígért. A Fidesz szerint a rajtaütés ürügyeként felhozott lengyel politikai menekült ügye nem valósít meg semmilyen bűncselekményt.

Házkutatás folyik az Alapjogokért Központ háttércégénél, valamint a céggel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén hűtlen kezelés gyanújával – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerda kora délután.

A gyanú szerint az Alapjogokért Központ közpénzből finanszírozott háttércége havi több mint bruttó 3,5 millió forintért egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló, volt külföldi tisztségviselőt, miközben az csupán minimális munkát végzett a cégnek.

A nyomozók kutatásokat tartanak a gazdasági társaság budapesti, Budakeszi úti épületeiben, a társaság könyvelőcégénél, valamint a kft.-vel kapcsolatban álló volt külföldi tisztségviselő utolsó ismert magyarországi tartózkodási helyén. A házkutatás során iratanyagokat, dokumentumokat, szerződéseket, számlákat, fizetési jegyzékeket foglalnak le a helyszínen, emellett adatokat mentenek a cég szerveréről, és ezzel párhuzamosan több tanút hallgatnak ki. A hűtlen kezelés miatt indult eljárás ismeretlen tettessel szemben folyik.

A lefoglalt eszközöket, adatokat ezt követően fogják vizsgálni, elemezni, hogy teljes körűen feltárják az ügyet, és jogsértés esetén a felelősségre vonás is megtörténhessen.

A történtekre reagált az Alapjogokért Központ. A szervezet a Facebookon együttműködést ígért a hatóságokkal, közölve: a központ megalakulása óta a jogszabályok betartásával végzi tevékenységét, és ez így történt külföldi kutatóikkal való együttműködése során is. Hozzátették: büszkék arra, hogy széleskörű, aktív nemzetközi és regionális kapcsolatépítésükkel Magyarország érdekét szolgálhatták és szolgálhatják.

„A hatóságokkal bármilyen kérdésben készséggel együttműködünk, mivel egy jogállami eljárásban csak az derülhet ki, hogy mindenben megfeleltünk a jogszabályi követelményeknek” – fogalmaztak.

A Fidesz politikai indíttatásúnak és minden jogi alapot nélkülözőnek nevezte a rendőri akciót.

„A Tisza-kormány napról napra, tégláról téglára építi fel az újkommunista önkényt Magyarországon. Megalakították az ÁVH-t idéző politikai rendőrséget, és egyre szorosabb politikai irányítás alá vonják az ügyészséget és a rendőrséget. Ez az oka annak, hogy a mai napon a politikai irányítás alá rendelt nyomozó iroda rendőri akciót hajtott végre az Alapjogokért Központ irodáiban” – fogalmazott a párt.

A rajtaütés ürügyeként felhozott lengyel politikai menekült ügye nem valósít meg semmilyen bűncselekményt. Marcin Romanowski a Lengyelországban a Tisza Párthoz hasonlóan önkényt építő Tusk-kormány politikai üldözése elől menekült Magyarországra – tették hozzá.

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