ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.41
usd:
321.04
bux:
0
2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Eldobott gumiabroncs a vízben.
Nyitókép: Pixabay

Elkeserítő fotók: 1100 gumiabroncs került elő egy szegedi tóból

Infostart

Gumis a neve annak a szegedi tónak, ahonnan most előkerült 1100 használt abroncs, pedig két éve már kétezernél is több gumit gyűjtöttek be onnan.

A szegedi Gumis-tó annyira kiszáradt, hogy előbukkantak az évtizedekkel ezelőtt beledobált gumiabroncsok.

Elég siralmas volt a látvány, a szomszédos Tejes, Keramit sem éppen derít mosolyra senkit még most sem. A Keramit csontszáraz, a Tejesben még lötyög az alján valamennyi víz mutatóba, de elég szomorkás a hangulata – olvasható a Szeged.hu cikkében.

A Gumisban is csak kevéske víz van a mederben, ennek köszönhető, hogy előbukkantak az addig víz alatti abroncsok, így azokat be is tudták gyűjteni.

Nem először fogtak neki a horgásztó megtisztításának, a tavat kezelő Szegedi Vízmű 2024-ben egy menetben már kiszedette a horgásztóból az akkor éppen a víz alól kibújó abroncsokat, kétezernél is több gumit gyűjtöttek be.

Most a Vízmű megbízásából a Norbo-Ép Kft. épített lejárót, és hordott ki a kiszáradt mederből egy újabb adagot – írja a lap.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Elkeserítő fotók: 1100 gumiabroncs került elő egy szegedi tóból

szeged

gumiabroncs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hack Péter az Arénában: egy megroskadt Legfőbb Ügyészséget sújt ez a személyi vita

Hack Péter az Arénában: egy megroskadt Legfőbb Ügyészséget sújt ez a személyi vita

A jogtudós szerint Baka András köztársasági elnöknek talán körültekintőbben kellett volna legfőbb ügyészt jelölnie, esetleg egyszerre több embert is. Az ELTE emeritus professzora erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt.
 

A Fidesz és a Mi Hazánk is beleszólt Magyar Péter és az ügyészség csatájába

„Sikerült már kinyitni az aktákat?” – Magyar Péter élesen válaszolt az ügyészségnek

A Legfőbb Ügyészség visszaszólt Magyar Péternek

VIDEÓ
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.24. csütörtök, 18:00
Tóth Gábor
a Magyar Kórházszövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikába mehet Putyin, katasztrófa szélén Oleski - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Amerikába mehet Putyin, katasztrófa szélén Oleski - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Meghívták Vlagyimir Putyin orosz elnököt a decemberi G20 csúcsra, az Egyesült Államokra, a Kreml azt nyilatkozta, hogy fontolóra veszik a dolgot. Az orosz megszállás alatt álló Oleski városának humanitárius ellátása teljesen összeomlott, az ukránok szerint az oroszok mesterségesen éheztetik ki a települést és nemzetközi segítséget kérnek. A donyecki fronton az oroszok Dobropillját, Kosztyantynivkát és Limant szorongatják, a harkivi fronton több település orosz megszállás alá került a napokban. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most dől el, túléli-e a jövő nyarat a kert: ezért érdemes már ősszel elültetni ezeket a növényeket

Most dől el, túléli-e a jövő nyarat a kert: ezért érdemes már ősszel elültetni ezeket a növényeket

Mit tehetünk ősszel azért, hogy kertünk jobban bírja a következő nyarat? Kósa Dániel kertészmérnökkel beszélgettünk a lehetőségekről.

BBC
Business Sport Travel Science
OpenAI agent hacks Australia's Medicare in world's first known rogue AI breach of government body

OpenAI agent hacks Australia's Medicare in world's first known rogue AI breach of government body

The agent hacked a statistics portal containing "non-sensitive" data from Australia's universal healthcare scheme.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 24. 07:00
Alzheimer-vértesztet fejlesztenek szegedi kutatók
2026. szeptember 24. 06:48
Olyan halat találtak ebben a Mátrában eredő patakban, mint még soha
×
×