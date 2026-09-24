Elkeserítő fotók: 1100 gumiabroncs került elő egy szegedi tóból

A szegedi Gumis-tó annyira kiszáradt, hogy előbukkantak az évtizedekkel ezelőtt beledobált gumiabroncsok.

Elég siralmas volt a látvány, a szomszédos Tejes, Keramit sem éppen derít mosolyra senkit még most sem. A Keramit csontszáraz, a Tejesben még lötyög az alján valamennyi víz mutatóba, de elég szomorkás a hangulata – olvasható a Szeged.hu cikkében.

A Gumisban is csak kevéske víz van a mederben, ennek köszönhető, hogy előbukkantak az addig víz alatti abroncsok, így azokat be is tudták gyűjteni.

Nem először fogtak neki a horgásztó megtisztításának, a tavat kezelő Szegedi Vízmű 2024-ben egy menetben már kiszedette a horgásztóból az akkor éppen a víz alól kibújó abroncsokat, kétezernél is több gumit gyűjtöttek be.

Most a Vízmű megbízásából a Norbo-Ép Kft. épített lejárót, és hordott ki a kiszáradt mederből egy újabb adagot – írja a lap.