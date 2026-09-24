Válságtanácskozásra kényszerül a zeneipar

Az immár tizennegyedik alkalommal megszervezett rendezvényen a résztvevők megvitatják, miként lehetne újragondolni a zeneipar szabályozási környezetét az adózástól a foglalkoztatásig, illetve kialakítani egy kiszámíthatóbb és átláthatóbb finanszírozási rendszert – közölték a szervezők szerdán.

A konferencia több év után költözik Veszprémből a fővárosba.

Mint a közleményben kiemelték, a koronavírus-járvány óta a szakma folyamatos bizonytalanságban működik:

meggyengült a rádió korábbi slágerépítő szerepe,

nehezebb helyzetbe kerültek a klubok és fesztiválok,

változnak a közönség szokásai és lehetőségei, miközben

a streaming,

a jogkezelés és

a generatív AI is új kihívásokat hoz.

A rendezvény azt keresi, milyen új eszközökkel, együttműködésekkel és a döntéshozókkal folytatott érdemi párbeszéddel tehető ellenállóbbá a magyar zeneipar, hogy ne csak túléljen, hanem továbblépni is tudjon.

„Látom, mennyi múlik azon, hogy az előadók és a mögöttük dolgozó szakemberek tudnak-e előre tervezni, van-e terük és lehetőségük fejlődni. Szerintem most az a közös feladatunk, hogy ehhez tartósan jó feltételeket teremtsünk: kiszámíthatóbb finanszírozást, a szakma mindennapjaihoz illeszkedő szabályokat és élettel teli klubokat” – idézte Rusz Andrást, a Gold Record A&R- és művészeti vezetőjét, az esemény fő kurátorát a közlemény.

Szerinte az idei Music Hungary lehetőséget ad arra, hogy a tapasztalataikból konkrét javaslatok szülessenek, és ezekről érdemi párbeszédet folytassanak a döntéshozókkal. Rusz András kurátori munkáját Márton András, a KFT és a Sc.Art zenésze, valamint Süli András, a Campus Fesztivál programigazgatója segíti.

A konferencián külön beszélgetés foglalkozik a klubok helyzetével és azzal, hogyan lehetne a zenei és városi élet fontos helyszíneit hosszú távon működőképessé tenni. A program közös kérdése, miként találhatja meg a zeneipar a döntéshozókkal karöltve azokat az új eszközöket, amelyekkel alkalmazkodni tud a változó környezethez.

A szakmai program mellett idén is átadják a Music Hungary-díjat, amely ötödik alkalommal ismeri el a hazai könnyűzenei élet kiemelkedő alkotóit és háttérszereplőit. A konferenciához kapcsolódó Showcase program keretében feltörekvő hazai előadók mutatkoznak be többféle műfajban.