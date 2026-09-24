Brutális büntetéssel fenyegetik a csalók az Ausztriában autózókat

Adathalász csalásra figyelmeztet az osztrák autópálya-kezelő, az ASFINAG – számolt be róla a Blikk. A vállalat nevével visszaélve hamis üzenetekkel próbálnak személyes és bankkártyaadatokat megszerezni. A csalók akár 3000 eurós bírsággal is fenyegethetik az autósokat.

Az üzenetben az áll, hogy az autós érvényes matrica nélkül használta az osztrák autópálya-hálózatot, emiatt tartozása keletkezett. A csalók azt ígérik, hogy a célszemély könnyen kiegyenlítheti a tartozást, ehhez az üzenetben megadott linkre kell kattintania és utólag megvenni a 10 napos matricát.

Csakhogy a hivatkozás egy adathalász oldalra vezet: a weboldal az ASFINAG hivatalos felületére hasonlíthat, valójában azonban érzékeny adatok megszerzésére szolgál. A csalás célja, hogy az autós megadja személyes és bankkártyaadatait. A megszerzett információkat később jogosulatlan tranzakciókra használhatják fel.

A tartozás mellett nagy összegű, 3000 eurós büntetéssel is fenyegetik a csalók az áldozatokat.

Az ASFINAG felhívja az autósok figyelmét, hogy alaposan ellenőrizzék a feladó címét, ne kattintsanak az ilyen üzenetekben található linkekre, és semmiképpen se adjanak meg személyes adatokat. A hamis levelek első pillantásra követhetik az ASFINAG arculatát, a feladó e-mail-címe azonban árulkodhat arról, hogy csalásról van szó.

Az osztrák társaság több csatornán is igyekszik felhívni az autósok figyelmét a csalásra. Hangsúlyozzák, hogy az autópálya-matricával és az útdíjjal kapcsolatos ügyeket ezért érdemes közvetlenül az ASFINAG hivatalos felületein intézni.