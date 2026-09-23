Újabb 15 évi börtönre ítélték Harvey Weinsteint, egy szexuális támadás miatt

New York állam ügyésze júniusban Manhattanben közölte, hogy 20 évi börtön kiszabását kéri a bűncselekmény miatt Weinsteinre.

Az ítéletet a Weinstein-ügy kiváltotta MeToo-mozgalom kitörése után majdnem 10 évvel hozták meg.

A Miramax filmgyár 74 éves alapítója ellen 2018-ban emeltek vádat, és 2020-ban 23 évi börtönre ítélték Miriam Haley egykori produkciós asszisztens 2006-ban elkövetett szexuális zaklatása és Jessica Mann egykori színésznő 2013-as megerőszakolása és szexuális bántalmazása miatt.

Egy fellebbviteli bíróság eljárásjogi okok miatt 2024-ben semmisnek nyilvánította az ítéletet, és újabb perek indultak. 2025 júniusában Weinsteint ismét bűnösnek találta az esküdtszék a Miriam Haley elleni szexuális bántalmazás vádjában.

Harvey Weinstein továbbra is tagadja az ellene felhozott vádakat, azt állítja, hogy kölcsönös megegyezés alapján történt a nemi aktus.

2025. júniusában a Ponyvaregény és a Szerelmes Shakespeare producerét ismét bűnösnek találták Miriam Haley szexuális zaklatásában, de felmentették a Kaja Sokola lengyel modellel szembeni hasonló gyanú alól.

Jessica Mann ügyében az esküdtek nem tudtak megegyezésre jutni 2026 májusában egy harmadik perben, és az ügyészség az egykori színésznővel egyetértésben ejtette a pert.

Egy másik, Kaliforniában folyó perben egy fellebbviteli bíróság jóváhagyta az Evgeniya Chernyshova modell és színésznő 2013-as megerőszakolásáért kimondott 16 éves börtönbüntetést.

Az egykori producert több mint nyolcvan nő – közöttük Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow és Ashley Judd színésznők – vádolta meg zaklatással, szexuális támadással, illetve nemi erőszakkal.

A befolyásos producer 2017-ben kitört szexuális zaklatási botránya és azt követő bukása indította el a MeToo mozgalmat, amely során világszerte nyilvánosságra került a szórakoztatóiparban, az üzleti életben, a médiában, a politikai életben vagy más területen befolyásos több száz ember ügye, akik szexuális zaklatást követtek el.