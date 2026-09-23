ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.52
usd:
321.05
bux:
152002.25
2026. szeptember 23. szerda Tekla
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Harvey Weinstein szexuális zaklatással és erőszakkal vádolt amerikai filmproducer bírósági meghallgatásáról távozik New Yorkban 2019. július 11-én. Weinstein egyik ügyvédje, Jose Baez engedélyt kért a bíróságtól, hogy kiléphessen az ügyből.
Nyitókép: MTI/EPA/Justin Lane

Újabb 15 évi börtönre ítélték Harvey Weinsteint, egy szexuális támadás miatt

Infostart / MTI

Újabb tizenöt évi börtönre ítélték szerdán New Yorkban Harvey Weinstein egykori hollywoodi sztárproducert egy produkciós asszisztens elleni szexuális támadás miatt, amely még 2006-ban történt.

New York állam ügyésze júniusban Manhattanben közölte, hogy 20 évi börtön kiszabását kéri a bűncselekmény miatt Weinsteinre.

Az ítéletet a Weinstein-ügy kiváltotta MeToo-mozgalom kitörése után majdnem 10 évvel hozták meg.

A Miramax filmgyár 74 éves alapítója ellen 2018-ban emeltek vádat, és 2020-ban 23 évi börtönre ítélték Miriam Haley egykori produkciós asszisztens 2006-ban elkövetett szexuális zaklatása és Jessica Mann egykori színésznő 2013-as megerőszakolása és szexuális bántalmazása miatt.

Egy fellebbviteli bíróság eljárásjogi okok miatt 2024-ben semmisnek nyilvánította az ítéletet, és újabb perek indultak. 2025 júniusában Weinsteint ismét bűnösnek találta az esküdtszék a Miriam Haley elleni szexuális bántalmazás vádjában.

Harvey Weinstein továbbra is tagadja az ellene felhozott vádakat, azt állítja, hogy kölcsönös megegyezés alapján történt a nemi aktus.

2025. júniusában a Ponyvaregény és a Szerelmes Shakespeare producerét ismét bűnösnek találták Miriam Haley szexuális zaklatásában, de felmentették a Kaja Sokola lengyel modellel szembeni hasonló gyanú alól.

Jessica Mann ügyében az esküdtek nem tudtak megegyezésre jutni 2026 májusában egy harmadik perben, és az ügyészség az egykori színésznővel egyetértésben ejtette a pert.

Egy másik, Kaliforniában folyó perben egy fellebbviteli bíróság jóváhagyta az Evgeniya Chernyshova modell és színésznő 2013-as megerőszakolásáért kimondott 16 éves börtönbüntetést.

Az egykori producert több mint nyolcvan nő – közöttük Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow és Ashley Judd színésznők – vádolta meg zaklatással, szexuális támadással, illetve nemi erőszakkal.

A befolyásos producer 2017-ben kitört szexuális zaklatási botránya és azt követő bukása indította el a MeToo mozgalmat, amely során világszerte nyilvánosságra került a szórakoztatóiparban, az üzleti életben, a médiában, a politikai életben vagy más területen befolyásos több száz ember ügye, akik szexuális zaklatást követtek el.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Újabb 15 évi börtönre ítélték Harvey Weinsteint, egy szexuális támadás miatt

börtön

szex

harvey weinstein

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Több ezer embert érinthet a vagyonosodási vizsgálat, itt vannak az első konkrétumok

Több ezer embert érinthet a vagyonosodási vizsgálat, itt vannak az első konkrétumok

Társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvény módosítását. A törvény célja annak biztosítása, hogy az országgyűlési képviselők, a miniszterek, az államtitkárok, a közigazgatási államtitkárok, miniszteri, miniszterelnöki és kormánybiztosok vagyongyarapodása összhangban álljon az adózott jövedelemmel.
 

Magyar Péter: hétfőn dönt az Országgyűlés mindhárom mentelmi jog felfüggesztéséről

Magyar Péter teljesen eltörölné a mentelmi jogot bizonyos bűncselekmények vizsgálata esetén

A Fidesz és a Mi Hazánk is beleszólt Magyar Péter és az ügyészség csatájába

„Sikerült már kinyitni az aktákat?” – Magyar Péter élesen válaszolt az ügyészségnek

A Legfőbb Ügyészség visszaszólt Magyar Péternek

Magyar Péter: indul az út a börtönbe program, újabb feljelentések

Reagált Hankó Balázs és Seszták Miklós a mentelmi joga ügyében

Súlyos hatása volt a korábbi főügyész szavainak, büntetőfeljelentést tettek

Magyar Péter utolérte Orbán Viktort

VIDEÓ
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.24. csütörtök, 18:00
Tóth Gábor
a Magyar Kórházszövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A választás óta nem látott mélyponton járt a forint a dollárral szemben

A választás óta nem látott mélyponton járt a forint a dollárral szemben

Gyengül a forint: euró 366, a dollár 322 forint felett is járt. A magyar deviza a lengyel zlotyval, valamint a cseh koronával szemben is veszít értékéből. Közben jelentősen erősödik a dollár, amely az euróval szemben július vége óta nem látott szintre jutott, miután Michael Barr, a Fed egyik vezető tisztségviselője újabb, októberi kamatemelés lehetőségéről beszélt az erősödő inflációs nyomás miatt. A piac már 70 százalékos eséllyel áraz egy újabb amerikai kamatemelést, miközben a kötvénypiacon is rendkívül nagy mozgás alakult ki: a tízéves hozam a megadott adatok szerint 1,70 százalékponttal emelkedett, és 2007 júliusa óta nem látott szintre került.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leesett az első hó Budapesttől alig 300 km-re: bámulatos látvány az őszi hópaplan + videó

Leesett az első hó Budapesttől alig 300 km-re: bámulatos látvány az őszi hópaplan + videó

Magas-Tátrában szeptember végén havazás kezdődött, a Lomnici-csúcson pedig szerda reggelre 22 centiméteres hóréteg alakult ki.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran's president tells Trump it will never 'bend the knee'

Iran's president tells Trump it will never 'bend the knee'

Masoud Pezeshkian's defiant speech to the UN comes after the US president threatened to "annihilate" Iran if a peace deal is not agreed soon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 23. 20:50
Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit légierő, ez a céljuk vele
2026. szeptember 23. 20:20
Elegük lett az állandó balhéból, kitiltották a sportmezeket egy francia iskolából
×
×