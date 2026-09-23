Brüsszel feloldaná a Magyarországnak járó 4,2 milliárd eurós kohéziós forrás zárolását – a nap hírei

4,2 milliárd eurónyi befagyasztott kohéziós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság, miután pozitívan értékelte a kormány jogállamisági önértékelését. A döntés nyomán az érintett egyetemek visszatérhetnek az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba. A pénzek felszabadításáról az Európai Unió Tanácsa dönt.

Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetében a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook-oldalán azután jelentette ezt be, hogy előzőleg arra kérte az Országgyűlést: haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát. Bejelentette azt is, hogy Hankó Balázs, Seszták Miklós és az ő mentelmi jogának felfüggesztése ügyében hétfő délelőttre összehívják a parlament rendkívüli ülését.

65 embert, köztük korábbi minisztereket és államtitkárokat hallgatna meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. Toroczkai László, a bizottság elnöke a nevek között említette mások mellett Bárándy Pétert, Dávid Ibolyáta Draskovics Tibort, Navracsics Tibort, Tuzson Bencét és Varga Judit korábbi igazságügy-minisztereket, valamint Rogán Antalt.

Házkutatást tartottak az Alapjogokért Központ háttércégénél, valamint a társasággal kapcsolatban álló, egykori külföldi tisztségviselő lakhelyén – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A gyanú szerint a társaság havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztatta a férfit, aki alig végzett tényleges munkát. A Fidesz a nemzetközi körözés alatt álló lengyel Marcin Romanowskit megnevezve reagált a házkutatásra. Szerintük az Orbán-kormány menedéket nyújtott a lengyel politikai menekülteknek.

Hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz a mintegy 12 milliárd forintos, angol céggel kötött tanácsadói szerződés miatt a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz elmondta: a gyanú szerint a tárca előző vezetése a többi között szabályzatokra, vezetői tréningre és egy végül rendszerbe nem állított egyenruhára költötte a pénzt.

Újabb bejegyzésekben kritizálta a Legfőbb Ügyészséget a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban a többi között az aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyeivel összefüggésben beszélt a szervezet lassúságáról.

Vizsgálatot indít az Operettszínház ügyében a kultúráért felelős minisztérium. Erről a szaktárca vezetője és a kultúráért felelős államtitkár is hírt a Facebookon.

Munkaszüneti nappá válhat december 24-e, miután több tiszás képviselő benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek. A javaslat értelmében december 24-én – a vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág-, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve a benzinkúton belül működő boltok kivételével – az üzletek nem tarthatnak nyitva.

Év végére készül el a magyar oktatás új stratégiája – közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint új Nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértés-fejlesztési programot is kidolgoznak, emellett a digitális környezetre, a közösségi médiára és a mesterséges intelligenciára is figyelnek.

Rendeződött annak a száz mélyszegénységben élő, de kiválóan tanuló gyereknek a helyzete, akiknek ösztöndíjtámogatását augusztusban felmondta az MBH Bank. A programért felelős Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat azt írta: több vállalat és magánember átvállalta az ösztöndíjprogram támogatását.

Az Eurostat adatai szerint augusztusban 23,8 százalékkal emelkedtek az üzemanyagok és kenőanyagok árai az Európai Unióban éves összevetésben. A legnagyobb áremelkedést Bulgáriában, Litvániában és Finnországban mérték. Magyarországon 1,3 százalékos volt a drágulás, ami a legalacsonyabb érték az uniós országok között.

Lehetségesnek tartja egy újabb találkozó lehetőségét Donald Trump Vlagyimir Putyinnal, és az orosz elnök is kész egy újabb egyeztetésre, de egyik fél részéről sincsenek konkrét előkészületek. Az amerikai elnök az ukrán elnökkel is egyeztetett New Yorkban a háború lezárásáról, és bejelentette: amerikai–ukrán egyeztetések kezdődnek a Patriot rakéták ukrajnai gyártásáról. Az ukrán elnök egy háromoldalú amerikai–orosz–ukrán találkozóra is kész.

Oroszország és Ukrajna is támogatna a gabonakereskedelemre és az energetikára korlátozott tűzszünetet - jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio az orosz hivatali kollégájával tartott new york-i tárgyalás után azt mondta: Vlagyimir Putyin meghívást kapott a G20 országcsoport decemberi floridai csúcstalálkozójára, így ha szeretne, tárgyalhat az amerikai elnökkel.

Feszült hangulatú megbeszélést folytatott New Yorkban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – írja a Bloomberg. Az unió a további támogatások bővítését korrupcióellenes, jogállami és gazdasági reformokhoz köti, ugyanakkor Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat.

Nem vezet be üzemanyag-pótdíjat a magasabb kerozinárak miatt a Ryanair. A légitársaság vezérigazgatója szerint más légitársaságok várhatóan áthárítják a költségnövekedést az utasokra.