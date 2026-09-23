Kis híján lángra kapott a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. egyik szemétszállító autója Eleken, mert a reggeli gyűjtés során valaki úgy gondolta, hogy egy kiszolgált powerbanknak a sima kommunális kukában a helye – számolt be róla a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. a Facebook-oldalán.
Váratlanul kigyulladt a szemét, egy kidobott powerbank okozott tüzet
Kis híján lángba borult egy kukásautó kedd reggel Eleken. Valaki egy powerbankot dobott a kommunális hulladékba, ami azután kigyulladt.
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A választás óta nem látott mélyponton járt a forint a dollárral szemben
Gyengül a forint: euró 366, a dollár 322 forint felett is járt. A magyar deviza a lengyel zlotyval, valamint a cseh koronával szemben is veszít értékéből. Közben jelentősen erősödik a dollár, amely az euróval szemben július vége óta nem látott szintre jutott, miután Michael Barr, a Fed egyik vezető tisztségviselője újabb, októberi kamatemelés lehetőségéről beszélt az erősödő inflációs nyomás miatt. A piac már 70 százalékos eséllyel áraz egy újabb amerikai kamatemelést, miközben a kötvénypiacon is rendkívül nagy mozgás alakult ki: a tízéves hozam a megadott adatok szerint 1,70 százalékponttal emelkedett, és 2007 júliusa óta nem látott szintre került.
Meglepetés a magyar tőzsdén: miközben a világpiac a feje tetejére állt, mi durván felülteljesítünk
A BUX 659,49 ponttal, 0,44 százalékkal 152 002,25 pontra erősödött, miközben a nemzetközi piacokon inkább az eladók kerültek fölénybe.
Iran's president tells Trump it will never 'bend the knee'
Masoud Pezeshkian's defiant speech to the UN comes after the US president threatened to "annihilate" Iran if a peace deal is not agreed soon.