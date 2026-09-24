Nem jelentkezett a bérlő, dílerbarlangot talált a lakásban a tulajdonos

Nem éppen hétköznapi látvány fogadta annak a zuglói apartmannak a tulajdonosát, akinek vendége a megbeszélt időben nem jelentkezett ki a szállásról. Amikor a tulaj elindult a házhoz, még aligha sejthette, hogy takarítás közben több mint hatmillió forintra, és nagy mennyiségű kábítószer-gyanús anyagra bukkan – írja Facebook-on közzétett beszámolójában a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Az eset a XIV. kerületben történt, szeptember 22-én. A tulajdonos egy népszerű szálláskereső applikáción keresztül hirdette, és így bérelte ki tőle egy 22 éves férfi körülbelül egy hétre.

A férfi azonban nem csak megszállni szeretett volna, hanem családja előtt próbálta elrejteni „jövedelemszerző” tevékenységét.

A terv egy darabig működött is. A kijelentkezés előtti éjszakát azonban családjával otthon töltötte, ahol elaludt, és nem jelentkezett ki az előre megbeszélt időpontban.

Hiába várta a tulajdonos, hogy a bérlő jelentkezzen, ezért elment az apartmanhoz. A lakást meglehetősen lelakott állapotban találta, ezért takarítani kezdett, eközben viszont furcsa dolgokra bukkant:

egy táskából közel 6,3 millió forint került elő,

továbbá egy mérleg,

bruttó 1056,98 gramm növényi törmelék,

bruttó 6,61 gramm fehér por,

egy lamináló gép és a hozzá tartozó fóliák,

valamint egy pénzszámláló gép is.

A rendőrség még aznap este elfogta otthonában a 22 éves férfit, aki már számított rá, hogy hamarosan jönnek érte, mert a tulajjal folytatott telefonbeszélgetésből sejtette, hogy nagy bajban van. Kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették.