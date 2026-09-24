ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.67
usd:
320.94
bux:
151968.96
2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Nem jelentkezett a bérlő, dílerbarlangot talált a lakásban a tulajdonos

Infostart

A zuglói lakástulajdonost ugyancsak meglepte, mik kerültek elő takarítás közben, mikor az apartmant egy hétre kibérlő férfi végül nem jelentkezett ki a megbeszélt időben.

Nem éppen hétköznapi látvány fogadta annak a zuglói apartmannak a tulajdonosát, akinek vendége a megbeszélt időben nem jelentkezett ki a szállásról. Amikor a tulaj elindult a házhoz, még aligha sejthette, hogy takarítás közben több mint hatmillió forintra, és nagy mennyiségű kábítószer-gyanús anyagra bukkan – írja Facebook-on közzétett beszámolójában a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Az eset a XIV. kerületben történt, szeptember 22-én. A tulajdonos egy népszerű szálláskereső applikáción keresztül hirdette, és így bérelte ki tőle egy 22 éves férfi körülbelül egy hétre.

A férfi azonban nem csak megszállni szeretett volna, hanem családja előtt próbálta elrejteni „jövedelemszerző” tevékenységét.

A terv egy darabig működött is. A kijelentkezés előtti éjszakát azonban családjával otthon töltötte, ahol elaludt, és nem jelentkezett ki az előre megbeszélt időpontban.

Hiába várta a tulajdonos, hogy a bérlő jelentkezzen, ezért elment az apartmanhoz. A lakást meglehetősen lelakott állapotban találta, ezért takarítani kezdett, eközben viszont furcsa dolgokra bukkant:

  • egy táskából közel 6,3 millió forint került elő,
  • továbbá egy mérleg,
  • bruttó 1056,98 gramm növényi törmelék,
  • bruttó 6,61 gramm fehér por,
  • egy lamináló gép és a hozzá tartozó fóliák,
  • valamint egy pénzszámláló gép is.

A rendőrség még aznap este elfogta otthonában a 22 éves férfit, aki már számított rá, hogy hamarosan jönnek érte, mert a tulajjal folytatott telefonbeszélgetésből sejtette, hogy nagy bajban van. Kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Nem jelentkezett a bérlő, dílerbarlangot talált a lakásban a tulajdonos

budapest

marihuána

vizsgálat

elfogás

zugló

nyomozás

kábítószer

brfk

albérlet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hack Péter az Arénában: nyilvánvalóan lesz rivalizálás a vagyonvédelmi hivatal és az ügyészség között

Hack Péter az Arénában: nyilvánvalóan lesz rivalizálás a vagyonvédelmi hivatal és az ügyészség között
Komoly kockázat, ha nem tisztázzák időben a két hivatal hatásköreit – hívta fel a figyelmet Hack Péter jogtudós, az ELTE emeritus professzora az InfoRádió Aréna című műsorában, hozzátéve: kérdés, ki hoz majd döntést, ha vita lesz a szervezetek között. Úgy véli: nagyon jó, hogy nem a kormány mondja meg, ki lesz a jelölt a legfőbb ügyészi pozícióra, de a jelenlegi vitát az ügyészség válsága miatt mielőbb le kell zárni, és az államfőnek olyan személyt vagy akár többet is kell jelölnie, akit a szakma és a parlament is elfogad.
 

Hack Péter az Arénában: egy megroskadt Legfőbb Ügyészséget sújt ez a személyi vita

A Fidesz és a Mi Hazánk is beleszólt Magyar Péter és az ügyészség csatájába

„Sikerült már kinyitni az aktákat?” – Magyar Péter élesen válaszolt az ügyészségnek

A Legfőbb Ügyészség visszaszólt Magyar Péternek

Merre menekülnek az oroszok a háború elől? – Trendek a szakértőtől

Merre menekülnek az oroszok a háború elől? – Trendek a szakértőtől

Nyolcszor annyian terveznek kivándorolni most, mint májusban egy orosz civil szervezet adatai szerint – írja a Migrációkutató Intézet friss elemzésében. Dócza Edith Krisztina, az intézet vezető elemzője az InfoRádióban azt mondta: néhány szomszédos ország szigorított, de megjelentek új országok is a menekülő oroszok célállomásai között.
VIDEÓ
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.24. csütörtök, 18:00
Tóth Gábor
a Magyar Kórházszövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

Ma sem változtak az üzemanyagárak - írja a holtankoljak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Veszélybe kerültek a szezonzáró közel-keleti futamok: hatalmas a bizonytalanság a Forma-1-ben

Veszélybe kerültek a szezonzáró közel-keleti futamok: hatalmas a bizonytalanság a Forma-1-ben

A közel-keleti helyzet továbbra is bizonytalanná teszi a Forma-1-es szezon záróversenyeinek sorsát - lehet, hogy teljesen máshol lesz a szezonzáró.

BBC
Business Sport Travel Science
Australia launches urgent review after OpenAI program hacks government health portal

Australia launches urgent review after OpenAI program hacks government health portal

The program, or "agent", hacked a portal containing data from Australia's Medicare scheme. Experts believe it's the world's first known AI breach of a government system.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 24. 09:52
Sírrablók márpedig vannak
2026. szeptember 24. 09:37
Sportot űz a 13 éves gyerek a rendőrök előli menekülésből – motorral
×
×