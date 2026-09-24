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Hack Péter jogtudós az Arénában
Nyitókép: YouTube / InfoRádió

Hack Péter az Arénában: nyilvánvalóan lesz rivalizálás a vagyonvédelmi hivatal és az ügyészség között

InfoRádió

Komoly kockázat, ha nem tisztázzák időben a két hivatal hatásköreit – hívta fel a figyelmet Hack Péter jogtudós, az ELTE emeritus professzora az InfoRádió Aréna című műsorában, hozzátéve: kérdés, ki hoz majd döntést, ha vita lesz a szervezetek között. Úgy véli: nagyon jó, hogy nem a kormány mondja meg, ki lesz a jelölt a legfőbb ügyészi pozícióra, de a jelenlegi vitát az ügyészség válsága miatt mielőbb le kell zárni, és az államfőnek olyan személyt vagy akár többet is kell jelölnie, akit a szakma és a parlament is elfogad.

Hack Péter jogtudós az InfoRádió Aréna című műsorában arra kérdésre, hogy mennyire világos ma, milyen lesz a viszony a Nemzeti Vagyonisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal és az ügyészség között, párhuzamosan dolgoznak-e, rivalizálva, akár egymástól elvonva ügyeket, úgy fogalmazott: ez olyan kérdés, amire valószínűleg több jó válasz is van,

nyilvánvalóan lesz rivalizálás közöttük.

Jelenleg a büntetőeljárási törvény, illetve az NVVH-ra vonatkozó törvény szabályait együtt nézve vannak átfedések a hatáskörök között. Tehát vannak olyan bűncselekmények, ahol eldöntendő kérdés, hogy ebben az ügyben kizárólag az ügyészség nyomoz vagy az NVVH is.

„A kollégákkal éppen a minap beszélgetve kérdeztük egymástól, hogy érti-e valamelyikünk azt, hogy ha ez a vita kialakul, akkor ki fog dönteni hatásköri összeütközés esetén arról, hogy kinek kell eljárnia” – fogalmazott; akár pozitív hatásköri vitában, „tehát amikor mind a kettő azt mondja, hogy ebben nekem kellene eljárni, akár negatív hatásköri összeütközés esetén, amikor egyik sem akar eljárni?” – vetette fel Hack Péter.

Ha minden így megy tovább, tehát kívülről támadják az ügyészséget, minden irányból, tehát a kormánypártok és az ellenzék részéről is, akkor attól tart, hogy az ügyészség inkább ellök magától minden ügyet, hogy ne keveredjen bele semmbe, amiből esetleg botrány lehet. De lehet rivalizálás is – vélekedett.

Nagy kérdés az is szerinte, hogy

kikből fog állni a vagyonvédelmi hivatal ügyészi állománya; abból az 1800 ügyészből, aki most dolgozik, mennyit fog elvinni az NVVH?

Ha az 50 legjobbat elviszi, akik a legképzettebbek, legfelkészültebbek, akkor ez nagyon súlyos csapást jelentene az amúgy is megrendült ügyészségre – mondta a jogtudós.

„Én úgy hallottam, hogy az ügyészségen belül, illetve a Fővárosi Főügyészségen belül más a megközelítés, mint a rendőröknél. Nem tudom, mennyire igaz az a hír, ami megjelent, hogy a rendőrök nem akarnak menni az NVVH-hoz, és azon gondolkodnak, hogyan vezénylik őket oda. Az ügyészeknél meg úgy hallottam, hogy ők mennének, de ez is egy jele például az alapkérdésünknek, hogy bajban van-e a szervezet, mert

aki teheti, az inkább el akar menni”

– fogalmazott.

De ha a legpotensebb, leghozzáértőbb, legfelkészültebb, legerősebb integritással rendelkező 50 embert elvisznek a kulcspozíciókból, akkor a szervezet még tovább fog gyengülni, és ahol ennyire ki vannak a beosztottak szolgáltatva a főnökeiknek, mint az ügyészségen, ott ennek szerinte tényleg nagyon súlyos következményei lehetnek.

„Tehát én azt gondolom, hogy

ezt a vitát és ezt az egész konfliktust nagyon-nagyon gyorsan le kellene zárni. A köztársasági elnök úrnak kellene olyan személyeket találnia, akik a parlamenti szavazatokat meg fogják tudni kapni”

– foglalta össze.

Nagyon jónak tartja, hogy nem a kormány mondja meg, hogy kit jelöljön a köztársasági elnök, de az elnöki feladat ebben az ügyben szerinte az, hogy találjon olyan személyt, akit a szakma és a parlamenti többség is elfogad, hiszen a szabály az, hogy ők döntenek.

„Szerintem vannak ilyen személyek, akiket a szakmában széles körben elfogadnak, és hosszú gyakorlatuk van, ismerik az ügyészség működését és a vonatkozó szabályokat, őket kellene megtalálni, és szerintem nem egy vagy nem két ilyen ember is van” – mondta Hack Péter jogtudós, az ELTE emeritus professzora az InfoRádió Aréna című műsorában.

Az interjút Exterde Tibor készítette, a teljes beszélgetést alább megnézheti vagy meghallgathatja alább.

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Hack Péter az Arénában: nyilvánvalóan lesz rivalizálás a vagyonvédelmi hivatal és az ügyészség között

Hack Péter az Arénában: nyilvánvalóan lesz rivalizálás a vagyonvédelmi hivatal és az ügyészség között
Komoly kockázat, ha nem tisztázzák időben a két hivatal hatásköreit – hívta fel a figyelmet Hack Péter jogtudós, az ELTE emeritus professzora az InfoRádió Aréna című műsorában, hozzátéve: kérdés, ki hoz majd döntést, ha vita lesz a szervezetek között. Úgy véli: nagyon jó, hogy nem a kormány mondja meg, ki lesz a jelölt a legfőbb ügyészi pozícióra, de a jelenlegi vitát az ügyészség válsága miatt mielőbb le kell zárni, és az államfőnek olyan személyt vagy akár többet is kell jelölnie, akit a szakma és a parlament is elfogad.
 

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Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
 
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