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Nyitókép: Facebook/Felsőörsi Aktuális

Újabb traffipax a Balatonnál, éjjel-nappal mérik a gyorshajtókat

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Egyszerre mindkét sávot figyeli az eszköz.

Új sebességmérő berendezést adtak át Felsőörsön, az Alsóörsi út 10. szám előtti útszakaszon szeptember 21-én. A VIDAR Speed sebességmérő a nap 24 órájában, az év minden napján működik, és egyszerre képes mindkét forgalmi sáv sebességét mérni.

Mint a Veol írta, az önkormányzat teljes önerőből finanszírozta a sebességmérő berendezést. Lengyel Kálmán, Felsőörs polgármestere elmondta, hogy emellett a Versenyképes Járások Program keretében egy sebességjelző eszközt is telepítettek, amely Veszprém irányából méri az autósok sebességét.

A településen régóta jelentős igény volt arra, hogy az áthaladó járművek lassabban közlekedjenek, mert

  • az utóbbi időben nőtt a forgalom.
  • a legveszélyesebb szakasznak az Alsóörsi utat tartották, ahol csak az egyik oldalon van járda, ezért az úttesten való átkelés sok esetben veszélyessé vált.
  • a polgármester szerint nem volt ritka, hogy egyes járművek 80–90 kilométer/órás sebességgel haladtak a szakaszon.

Az összeállítás szerint a Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén ez már a harmadik olyan sebességmérő eszköz, amely a közlekedésbiztonság hatékonyságát szolgálja. A korábbi két berendezést Királyszentistvánon, majd Balatonalmádiban helyezték el. A két korábbi eszköz traffibox volt, a felsőörsi berendezés azonban villanyoszlopra került. Borbély Zoltán rendőr alezredes, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője szerint ennek előnye, hogy a mérőberendezéshez a rendőrségnek nem kell külön műszaki eszközöket telepítenie, így hatékonyabb és eredményesebb mérést tesz lehetővé.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén ezzel már 37 olyan berendezés működik, amely a közlekedésbiztonságot szolgálja. A tervek szerint a jövőben összesen 59 ilyen eszközzel számolnak.

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Kezdőlap    Belföld    Újabb traffipax a Balatonnál, éjjel-nappal mérik a gyorshajtókat

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