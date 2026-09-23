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Egy rendőrautó tetején lévő kék fény, ami a rendőrség szirénáját jelzi.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Taktakenézi dráma: éppen telefonált a képviselő, amikor hátulról megkapta a halálos szúrást – mondta a polgármester

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ELŐZMÉNYEK

A Borsod megyei Taktakenézen értetlenül állnak a szeptember 22-én elkövetett gyilkosság előtt. Szapula János önkormányzati képviselőt egy telephelyen, hátulról szúrták le. A gyanúsítottat a rendőrök egy órán belül elfogták és őrizetbe vették. Most a település polgármestere osztott meg szívszorító részleteket a témában.

Tóth Szilárdné, Taktakenéz polgármestere a lapnak elmondta: Szapula János hosszú évek óta dolgozott a közmunkaprogramban munkairányítóként, emellett önkormányzati képviselőként is segítette a települést. A család egy olyan embert veszített el, aki összetartotta szeretteit.

Egy megrázó információt is elárult a lapnak:

„János még bent volt, épp telefonált, hogy hova küldjenek asszonyokat gereblyézni. Az elkövető hátulról támadt rá”

– mondta. Hozzátette: senki nem gondolta, hogy a támadónál kés van, a jelenlévőknek idejük sem volt közbelépni. A történtek után azonnal a segítségnyújtással és a mentők értesítésével foglalkoztak. A férfi az újraélesztési kísérlet ellenére elhunyt.

Az áldozat felesége és menye a lapnak elmondta: nagy tragédia ez a családnak.

„Nem gondolná az ember, hogy így veszíti el szerettét, hogy gyilkosság áldozata lesz, miközben ő mindenkinek segített és szerették az emberek. A gyerekei most nem alszanak, sírnak, nagyon megrázott minket ez az egész. Anyagilag is nehéz lesz most nekünk, hogy Jánost elvesztettük” – mondták.

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