Tóth Szilárdné, Taktakenéz polgármestere a lapnak elmondta: Szapula János hosszú évek óta dolgozott a közmunkaprogramban munkairányítóként, emellett önkormányzati képviselőként is segítette a települést. A család egy olyan embert veszített el, aki összetartotta szeretteit.

Egy megrázó információt is elárult a lapnak:

„János még bent volt, épp telefonált, hogy hova küldjenek asszonyokat gereblyézni. Az elkövető hátulról támadt rá”



– mondta. Hozzátette: senki nem gondolta, hogy a támadónál kés van, a jelenlévőknek idejük sem volt közbelépni. A történtek után azonnal a segítségnyújtással és a mentők értesítésével foglalkoztak. A férfi az újraélesztési kísérlet ellenére elhunyt.

Az áldozat felesége és menye a lapnak elmondta: nagy tragédia ez a családnak.

„Nem gondolná az ember, hogy így veszíti el szerettét, hogy gyilkosság áldozata lesz, miközben ő mindenkinek segített és szerették az emberek. A gyerekei most nem alszanak, sírnak, nagyon megrázott minket ez az egész. Anyagilag is nehéz lesz most nekünk, hogy Jánost elvesztettük” – mondták.