„Pénzhajhász lennék? Nem tagadhatom!” – Tanulságos vallomás egy sztárfutballistától

Tijjani Reijnders elismerte, hogy keletre igazolásában elsősorban az életét megváltoztató összeg lehetősége játszott szerepet. A holland válogatott játékos mindössze egyetlen szezonnal azután, hogy az AC Milantól a Premier League-be érkezett, 52 millió fontért cserébe az Etihad Stadiont az El-Kvadsziah csapatára cserélte.

Reijnders egyetlen, csalódást keltő szezont követően távozott a Manchester Citytől ezen a nyáron.

Bár a 28 éves játékos nagy reményekkel, 46,5 millió fontért érkezett az AC Milantól, nem sikerült állandó helyet biztosítania magának a csapatban; ugyan 50 mérkőzésen lépett pályára, tartósan jó teljesítményt nem tudott nyújtani. Végül 5,5 millió fonttal többért igazolt a szaúdi élvonalbeli El-Kvadsziah együtteséhez.

Noha jobban kedvelte a dinamikus, a két tizenhatos között mozgó „nyolcas” szerepkört, gyakran a támadóbb szellemű „tízes” pozícióba kényszerítették. Bár olyan európai klubok is érdeklődtek iránta, mint az Atlético Madrid és a Juventus, a City anyagi követelései végül a Közel-Kelet felé terelték a játékost.

Bár augusztusban Reijnders még az El-Kvadsziah azon „ambícióját” emlegette, hogy „Ázsia legnagyobb klubjává” váljon, most sokkal nyersebben fogalmazott motivációit illetően.

A többéves szerződése révén várhatóan

86 millió fontot kereső

középpályás elismerte: döntését tisztán az anyagi biztonság iránti vágy vezérelte.

„Hogy pénzhajhász lennék? Ezt nem tagadhatom” – nyilatkozta Reijnders a NOS-nak.

„Nem szeretnék dolgozni a pályafutásom befejezése után.

Persze valószínűleg a Manchester City-szerződésem lejárta után sem kellett volna már dolgoznom, de ez az átigazolás lehetővé teszi, hogy megalapozzam a családom következő generációinak jövőjét.”

Hozzátette: „Nem fogok hazudni erről. Ezzel a szerződéssel elérhetem, hogy akár az unokáim anyagi biztonsága is garantált legyen, szóval miért ne tenném meg?

Könnyű erkölcsi bajnoknak mutatkozni, de szerintem bárki igent mondana erre.”

Annak ellenére, hogy elismeri a hatalmas anyagi hasznot, Reijnders hangsúlyozza: versenysportolói pályafutása még korántsem ért véget. Véleménye szerint a szaúdi profi liga – amelyben az El-Kvadsziah jelenleg a negyedik helyen áll – magasabb színvonalat képvisel, mint a holland élvonal.

„Nem arról van szó, hogy ott minden meccsen elég lenne 65 százalékos teljesítményt nyújtanom” – magyarázta Reijnders. „A sok nagy név miatt

még az Eredivisie-nél is többre tartom a szaúdi bajnokságot.

Aki véleményt akar alkotni az ottani futballról, annak előbb látnia kell azt.”

Emellett az El-Kvadsziah vezetőedzőjével, a brit Brendan Rodgersszel folytatott beszélgetések meggyőzték arról, hogy a Közel-Keleten töltött három-négy év után is reális cél maradhat az európai élfutballba való visszatérés.