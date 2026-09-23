ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.95
usd:
320.18
bux:
152002.25
2026. szeptember 23. szerda Tekla
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ardon Jashari, a Brugge (j) és Tijjani Reijnders, a Milan játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában játszott AC Milan-Club Brugge mérkőzésen a milánói San Siro stadionban 2024. október 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Daniel Dal Zennaro

„Pénzhajhász lennék? Nem tagadhatom!” – Tanulságos vallomás egy sztárfutballistától

Infostart

A holland Tijjani Reijnders, az AC Milan és a Manchester City korábbi középpályása meglepően őszintén beszélt arról, miért igazolt nyáron Szaúd-Arábiába.

Tijjani Reijnders elismerte, hogy keletre igazolásában elsősorban az életét megváltoztató összeg lehetősége játszott szerepet. A holland válogatott játékos mindössze egyetlen szezonnal azután, hogy az AC Milantól a Premier League-be érkezett, 52 millió fontért cserébe az Etihad Stadiont az El-Kvadsziah csapatára cserélte.

Reijnders egyetlen, csalódást keltő szezont követően távozott a Manchester Citytől ezen a nyáron.

Bár a 28 éves játékos nagy reményekkel, 46,5 millió fontért érkezett az AC Milantól, nem sikerült állandó helyet biztosítania magának a csapatban; ugyan 50 mérkőzésen lépett pályára, tartósan jó teljesítményt nem tudott nyújtani. Végül 5,5 millió fonttal többért igazolt a szaúdi élvonalbeli El-Kvadsziah együtteséhez.

Noha jobban kedvelte a dinamikus, a két tizenhatos között mozgó „nyolcas” szerepkört, gyakran a támadóbb szellemű „tízes” pozícióba kényszerítették. Bár olyan európai klubok is érdeklődtek iránta, mint az Atlético Madrid és a Juventus, a City anyagi követelései végül a Közel-Kelet felé terelték a játékost.

Bár augusztusban Reijnders még az El-Kvadsziah azon „ambícióját” emlegette, hogy „Ázsia legnagyobb klubjává” váljon, most sokkal nyersebben fogalmazott motivációit illetően.

A többéves szerződése révén várhatóan

86 millió fontot kereső

középpályás elismerte: döntését tisztán az anyagi biztonság iránti vágy vezérelte.

„Hogy pénzhajhász lennék? Ezt nem tagadhatom” – nyilatkozta Reijnders a NOS-nak.

„Nem szeretnék dolgozni a pályafutásom befejezése után.

Persze valószínűleg a Manchester City-szerződésem lejárta után sem kellett volna már dolgoznom, de ez az átigazolás lehetővé teszi, hogy megalapozzam a családom következő generációinak jövőjét.”

Hozzátette: „Nem fogok hazudni erről. Ezzel a szerződéssel elérhetem, hogy akár az unokáim anyagi biztonsága is garantált legyen, szóval miért ne tenném meg?

Könnyű erkölcsi bajnoknak mutatkozni, de szerintem bárki igent mondana erre.”

Annak ellenére, hogy elismeri a hatalmas anyagi hasznot, Reijnders hangsúlyozza: versenysportolói pályafutása még korántsem ért véget. Véleménye szerint a szaúdi profi liga – amelyben az El-Kvadsziah jelenleg a negyedik helyen áll – magasabb színvonalat képvisel, mint a holland élvonal.

„Nem arról van szó, hogy ott minden meccsen elég lenne 65 százalékos teljesítményt nyújtanom” – magyarázta Reijnders. „A sok nagy név miatt

még az Eredivisie-nél is többre tartom a szaúdi bajnokságot.

Aki véleményt akar alkotni az ottani futballról, annak előbb látnia kell azt.”

Emellett az El-Kvadsziah vezetőedzőjével, a brit Brendan Rodgersszel folytatott beszélgetések meggyőzték arról, hogy a Közel-Keleten töltött három-négy év után is reális cél maradhat az európai élfutballba való visszatérés.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    „Pénzhajhász lennék? Nem tagadhatom!” – Tanulságos vallomás egy sztárfutballistától

manchester city

tijjani reijnders

szaúdi bajnokság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Több ezer embert érinthet a vagyonosodási vizsgálat, itt vannak az első konkrétumok

Több ezer embert érinthet a vagyonosodási vizsgálat, itt vannak az első konkrétumok

Társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvény módosítását. A törvény célja annak biztosítása, hogy az országgyűlési képviselők, a miniszterek, az államtitkárok, a közigazgatási államtitkárok, miniszteri, miniszterelnöki és kormánybiztosok vagyongyarapodása összhangban álljon az adózott jövedelemmel.
 

Magyar Péter teljesen eltörölné a mentelmi jogot bizonyos bűncselekmények vizsgálata esetén

A Fidesz és a Mi Hazánk is beleszólt Magyar Péter és az ügyészség csatájába

„Sikerült már kinyitni az aktákat?” – Magyar Péter élesen válaszolt az ügyészségnek

A Legfőbb Ügyészség visszaszólt Magyar Péternek

Magyar Péter: indul az út a börtönbe program, újabb feljelentések

Reagált Hankó Balázs és Seszták Miklós a mentelmi joga ügyében

Súlyos hatása volt a korábbi főügyész szavainak, büntetőfeljelentést tettek

Magyar Péter utolérte Orbán Viktort

VIDEÓ
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.23. szerda, 18:00
Hack Péter
jogász, az ELTE emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csapás a magyar részvénypiacnak? Súlyos figyelmeztetés érkezett a Tisza-kormány bekészített új adójáról

Csapás a magyar részvénypiacnak? Súlyos figyelmeztetés érkezett a Tisza-kormány bekészített új adójáról

Miközben Európa tőkepiaci súlya látványosan csökken az Egyesült Államokhoz és Ázsiához képest, Magyarországon ezt a lemaradást több hazai tényező is súlyosbítja – mondta Máté-Tóth István, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgató-helyettese a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciáján. Szerinte Magyarországon kevés a tőke, drága a finanszírozás, és olyan szabályozási elemek is működnek, amelyek inkább külföldi befektetések felé terelik a megtakarításokat. A vagyonadó terveiről úgy vélekedett: egy ilyen intézkedés tovább növelné a magyar vállalatok eleve magas tőkeköltségeit, ezért ugyanúgy a hazai tőkepiac fejlődése ellen hatna, mint a hungarikumnak tekinthető, belföldi részvényeket terhelő tranzakciós illeték.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő fordulat a magyar tőzsdén: szabályosan kilőtt a hazai óriásvállalat árfolyama

Elképesztő fordulat a magyar tőzsdén: szabályosan kilőtt a hazai óriásvállalat árfolyama

A Manchester United részvényeit a növekvő veszteség, több amerikai brókercég papírjait pedig a mesterséges intelligencia térnyerése miatti aggodalom nyomta le.

BBC
Business Sport Travel Science
UK to review Chagos Islands deal over lack of US support, Streeting tells BBC

UK to review Chagos Islands deal over lack of US support, Streeting tells BBC

Defence Secretary Wes Streeting has confirmed the review after Donald Trump told Andy Burnham the deal was "terrible".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 23. 16:51
Ezüstérmes lett a magát férfinak álcázó kerékpáros
2026. szeptember 23. 16:40
Mégsem lesz MotoGP-verseny Magyarországon 2027-ben
×
×