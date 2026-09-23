Magyar Péter gépre szállt, a világ egyik legjobban védett emberéhez tart

„Megtisztelő, hogy egykori piarista diákként, magyar miniszterelnökként képviselhetem Magyarországot a pápánál egy hónappal az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt” – írta Magyar Péter Facebook oldalán.

A kormányfő egy nem mindennapi ajándékot is visz a pápának:

XII. Piusz pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leiratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak 1974-ben, New Yorkban megjelent első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából XIV. Leó pápának.

A két dokumentum története 70 év távlatából a szabadság, az emberi méltóság és a béke üzenetében kapcsolódik össze - fogalmazott a kormányfő a szerdai Facebook-bejegyzésében, amelyhez egy a Wizz Air flottájához tartozó repülőgép előtt készült fotót is mellékelt.

Azt írta: csütörtökön 10.45-kor négyszemközti magánaudiencián fogadja XIV. Leó pápa. Ezt követően bemutatja neki a magyar delegáció tagjait, köztük Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Velkey György Lászlót, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkárát.

„A látogatásra - saját költségemen - két fiam is elkísér" - emelte ki a kormányfő.