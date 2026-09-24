Baka András az észt és a finn elnökkel egyeztetett New Yorkban

Baka András köztársasági elnök Alar Karisszal, Észtország elnökével, valamint Alexander Stubb finn elnökkel folytatott kétoldalú egyeztetést az ENSZ Közgyűlésén New Yorkban – közölte csütörtökön a Sándor-palota.

A közlemény szerint Magyarország és a balti államok kapcsolata az utóbbi évtizedekben leginkább védelmi téren, a NATO balti légtérrendészeti missziója terén vált szorosabbá.

„A Magyar Honvédség Gripenjei már négyszer vettek részt nemzetközi elismerés mellett a három balti ország (Észtország, Lettország és Litvánia) légterének védelmében” – írták.

Megjegyezték, hogy Észtországgal azonban ennél jóval messzebbre nyúlik közös történetünk, diplomáciai kapcsolataink 105 (újrafelvételt tekintve 35) évre nyúlnak vissza.

A digitalizációs úttörőnek számító Észtország elnökével, Alar Karisszal nemcsak a múltról, de a jövőbeni lehetőségekről is beszélt Baka András államfő.

A Sándor-palota Facebook-oldalán közölték azt is, hogy Baka András az ENSZ Közgyűlésének margóján Alexander Stubb finn elnökkel is tárgyalt.

Hozzátették, hogy Finnország – Magyarországhoz hasonlóan – a NATO keleti szárnyán helyezkedik el, és ez a terület az orosz-ukrán háború óta különös jelentőséget kapott, így mindkét ország fontos szerepet játszik a szövetség határainak védelmében.

A két ország kapcsolata – a Finnország csatlakozását is befolyásoló viták rendeződése után – most új lendületet kaphat – írták.