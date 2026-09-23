A focisták arról is beszéltek, hogy a Liverpoolban bírságot kell fizetnie a játékosoknak bizonyos esetekben, például ha késnek az edzésekről, és Szoboszlai valamint Gravenberch is a bírságlistát vezető, tekintélyesebb játékosok, azaz a „rendőrök” közé tartoznak – írja a telex.hu.
Ebből még baj lehet: Szoboszlai Dominik a bírságlista élmezőnyében
A Liverpool FC Youtube-csatornája kerekasztal-beszélgetést vett fel a csapat két magyar játékosával, Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal, valamint Ryan Gravenberch holland középpályással. Ebben Szoboszlai renitens viselkedéséről is szó esik.
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Gyengül a forint: euró 366, a dollár 322 forint felett is járt. A magyar deviza a lengyel zlotyval, valamint a cseh koronával szemben is veszít értékéből. Közben jelentősen erősödik a dollár, amely az euróval szemben július vége óta nem látott szintre jutott, miután Michael Barr, a Fed egyik vezető tisztségviselője újabb, októberi kamatemelés lehetőségéről beszélt az erősödő inflációs nyomás miatt. A piac már 70 százalékos eséllyel áraz egy újabb amerikai kamatemelést, miközben a kötvénypiacon is rendkívül nagy mozgás alakult ki: a tízéves hozam a megadott adatok szerint 1,70 százalékponttal emelkedett, és 2007 júliusa óta nem látott szintre került.
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