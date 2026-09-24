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António Costa, az Európai Tanács elnöke (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz-ukrán háborúban Ukrajnát támogató országok vezetõinek kijevi tanácskozásán 2026. augusztus 24-én. MTI/EPA/Makszim Maruszenko
Nyitókép: Makszim Maruszenko

Egy fura koreai ügyről beszélt Volodimir Zelenszkij az ENSZ-ben

Infostart / MTI

Ukrajna átadott Dél-Koreának két észak-koreai hadifoglyot, akiket az ukrán erők fogtak el az oroszországi kurszki régióban – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Közgyűlésének szerdai ülésén.

Ukrajna átadott Dél-Koreának két észak-koreai hadifoglyot, akiket az ukrán erők fogtak el az oroszországi kurszki régióban – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Közgyűlésének szerdai ülésén.

Az ukrán elnök tájékoztatása szerint a két katona nemrég érkezett a Koreai Köztársaságba. További részleteket az átadás körülményeiről nem ismertetett.

A katonákat 2025 januárjában ejtették foglyul a kurszki térségben. Ők voltak az első olyan észak-koreai katonák, akiket élve fogtak el azóta, hogy Phenjan 2024-ben csapatokat küldött Oroszország támogatására az Ukrajna elleni háborúban.

Zelenszkij felidézte, hogy korábban kész lett volna átadni őket Kim Dzsongün észak-koreai vezetőnek ukrán hadifoglyokért cserébe. Dél-koreai sajtójelentések szerint ugyanakkor a két katona jelezte, hogy Dél-Koreába kíván távozni.

A dél-koreai külügyminisztérium nem erősítette meg az átadás tényét, de közölte, hogy Szöul konzultációkat folytatott Ukrajnával és más érintett országokkal, illetve szervezetekkel. A tárca hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja a két katona szabad akaratát, és az ügyet a nemzetközi joggal, valamint humanitárius elvekkel összhangban kívánja rendezni.

A dél-koreai kormány júniusban közölte: kész befogadni minden olyan észak-koreai hadifoglyot, aki az orosz oldalon harcolt, és ellenzi, hogy őket Oroszországba vagy Észak-Koreába küldjék vissza.

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Kezdőlap    Külföld    Egy fura koreai ügyről beszélt Volodimir Zelenszkij az ENSZ-ben

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