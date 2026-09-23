Ez a dal döntötte meg az All I Want for Christmas Is You című gigasláger rekordját – videó

A 27 éves sztár tavaly októberben megjelent dala Mariah Carey gigaslágere, az All I Want for Christmas Is You rekordját döntötte meg. Ella Langley keserédes dala arról a gyanúról szól, hogy a barátja egy másik nővel fog lelépni – írta a BBC.

A Choosin' Texas idén februárban vezette először a Billboard-listát, és immár 23 hete tartózkodik az élen. A dal a brit kislemezlista csúcsára is felkúszott szeptember elején, letaszítva onnan Sam Fender és Olivia Dean Rein Me In-jét, amely szintén 23 hetet töltött az élen, és ugyancsak csúcsot döntött.

Mint a brit portál cikke írta, mindkét dal sikere, a listák élén töltött hosszú idő felvet kérdéseket a slágerlisták értékéről, illetve arról, vajon a streaming szolgáltatók kellő erőfeszítést tesznek-e az új zenék népszerűsítése érdekében.

Ella Langley 2024-ben írta a dalát, a country másik sztárja, Miranda Lambert közreműködésével. Először tavaly februárban adta elő élőben, és ez lett az első kislemez szám az énekes-dalszerző második albumáról, a Dandelionról.

„Imádtuk a dalt, de nem igazán gondoltam volna, hogy ilyen utat fut be” – mondta Langley a Billboard magazinnak. Az alabamai származású előadó száma tarolt az Academy of Country Music Awards májusi gáláján: hét kategóriában jelölték a díjra, és valamennyit meg is nyerte, köztük volt az év női előadója, az év dalszerző művésze, valamint az év kislemeze és az év dala is.

Az amerikai kislemezlista eddigi csúcstartója, Mariah Carey All I Want for Christmas Is You című dala eredetileg 1994-ben jelent meg, de témájánál fogva minden év végén felkerül a listákra, és eddig összesen 22 héten át volt a csúcson karácsony környékén.