Lannert Judit: év végére elkészül a magyar oktatás stratégiája

Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Szerdai bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére.

Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, „az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterségesintelligencia-stratégiája is, amelynek társadalmasítását hamarosan megkezdik".

Lannert Judit emlékeztetett, hogy új Nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után „élesítik" majd.

Továbbá átfogó szövegértés-fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre, az iskoláknak pedig olyan módszertani támogatást és szakmai mozgásteret adnak, amellyel saját tanulóik szükségleteihez igazíthatják a fejlesztést – tette hozzá.

A miniszter kiemelte, mindezekről nem egyedül dönt majd a minisztérium, hanem többségi konszenzusra építi az új oktatási rendszert. Ennek érdekében az elmúlt hónapokban több száz egyeztetést folytattak és egyre szélesebb körben teszik majd meg – jelezte Lannert Judit.

A tárca vezetője hangsúlyozta, hogy az új, gyermekközpontú oktatási rendszer felépítése „nem megy egyik napról a másikra", de a központosítás lebontása és a gyorsabban javítható problémák orvoslása megkezdődött. Példaként említette az iskolaigazgatók jogköreinek bővítését, a pedagógusok sztrájkjogának visszaadását, a teljesítményértékelési rendszer felfüggesztését, az iskolakezdési támogatást, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkatársak és technikai dolgozók bérrendezését.

A Fidesz az oktatási és gyermekügyi miniszter nyilatkozatára reagálva az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: szakmai vitáknak, a tananyag korszerűsítésének mindig van helye, de nem fogadják el, hogy a Nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait liberális megközelítésre cserélje a Tisza-kormány.