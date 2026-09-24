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Nyitókép: Fabio Frustaci

Részletek láttak napvilágot Magyar Péter vatikáni útjáról

Infostart / MTI

Három fia közül kettő vele tart, költségeiket a kormányfő a saját pénzéből fizeti. Több találkozó is lesz, Magyar Péter pedig sajtótájékoztatót tart a Szent Péter téren a nap folyamán.

Magyar Péter miniszterelnököt XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadja ma a Vatikánban.

A miniszterelnök reggel magyar nyelvű szentmisén vesz részt a Szent Péter-bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya kápolnában, majd a szentmise után megkoszorúzza a kápolnában található Szent István király szobrot.

Magyar Péter ezután az apostoli palotába megy, ahol XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadja. A négyszemközti találkozó után a delegáció tagjai plenáris tárgyaláson vesznek részt Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán Államtitkárságának államközi kapcsolatokért felelős titkárával és Fabio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. A tárgyalások középpontjában várhatóan külpolitikai kérdések, illetve a kétoldalú kapcsolatok lesznek.

Magyar Péter ezt követően doorstep sajtótájékoztatót tart a Szent Péter téren.

A magyar delegáció tagja Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyar Pétert – a miniszterelnök szerda esti Facebook-bejegyzése szerint saját költségén – elkíséri két fia is.

Magyar Péter bejegyzésében azt is írta, hogy személyes ajándékként XII. Piusz pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leiratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak 1974-ben, New Yorkban megjelent, első amerikai kiadását viszi XIV. Leó pápának.

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