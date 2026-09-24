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Vérvételi csövek az Országos Vérellátó Szolgálat megújult Karolina úti véradóterének átadásán 2018. május 14-én.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Alzheimer-vértesztet fejlesztenek szegedi kutatók

Infostart

A fejlesztés következő fő feladatai a piacra lépés előkészítése, a szükséges tőke biztosítása és a piaci lehetőségek bővítése.

Az Európai Bizottság Innovációs Radar programja „piacra kész” fejlettségi szintűnek minősítette a szegedi Pharmacoidea Kft. Alzheimer-kór korai felismerését célzó fejlesztését – közölte a társaság. A bizottság a fejlesztés piacteremtési lehetőségét egyúttal „nagyon magasnak” értékelte – írta a hvg.hu.

A cég célja egy olyan véralapú diagnosztikai eljárás továbbfejlesztése, amely a Syndecan-3 biomarker mérésén keresztül hozzájárulhat az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó kóros folyamatok korábbi felismeréséhez és a fokozott kockázatú betegek azonosításához.

A projektben a vállalat mellett

  • a Szegedi Tudományegyetem,
  • a Szegedi Biológiai Kutatóközpont és
  • a Lissé Kft. vett részt.

A kutatások a cukoranyagcsere zavarai és a neurodegeneráció közötti molekuláris kapcsolatok feltárására, valamint az eredmények diagnosztikai, terápiás és megelőzési célú hasznosítására irányultak.

A Syndecan-3-alapú vérbiomarker fejlesztése jelenleg az Európai Unió Horizont Európa programjából finanszírozott PREDICTOM projektben folytatódik. A nemzetközi kutatási program célja olyan széles körben alkalmazható és költséghatékony módszerek fejlesztése, amelyek elősegíthetik az Alzheimer-kór és más demenciák kockázatának korai felismerését.

Az Európai Bizottság értékelése szerint a fejlesztés következő fő feladatai a piacra lépés előkészítése, a szükséges tőke biztosítása és a piaci lehetőségek bővítése.

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Kezdőlap    Belföld    Alzheimer-vértesztet fejlesztenek szegedi kutatók

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