Kellemetlen hír a 6-os villamos napi használóinak

Közleményük szerint korszerűbb, tartósabb és csendesebb villamospálya épül a Karinthy Frigyes úton. A 6-os villamos pályájának felújítását az Irinyi József utca és a Bercsényi utca között szeptember 28-án kezdi meg a BKV.

A Karinthy Frigyes utat az átépítés ideje alatt ideiglenesen egyirányúsítják az Irinyi József utca felé. A nagykörúti villamosok november 22-éig Dél-Budán 4-6 jelzéssel Újbuda-központhoz közlekednek - írták.

A pályát érő folyamatos, jelentős terhelés miatt a rendszeres karbantartás mellett időről időre átfogó, előre tervezett felújításra is szükség van.

A beruházás során csaknem 800 vágányméternyi pályaszakasz újul meg, körülbelül 1300 köbméter aszfalt- és betonburkolatot cserélnek ki, valamint 12 víznyelőt építenek be a szakemberek.

A társaságok kiemelték, hogy a felújítás nem egyszerű síncserét jelent: a régi pályaszerkezet elbontása után a szakemberek kialakítják a fogadószintet és az alépítményt, majd elkészítik a teherelosztó lemezt. Erre rezgéscsillapító gumipaplan és előregyártott vasbeton pályaelemek kerülnek. A síneket ezt követően rugalmas, úgynevezett sínkörülöntéses technológiával rögzítik. Ennek köszönhetően a felújított pályaszakasz a későbbiekben minimális karbantartást igényel, hosszú távon pedig megbízhatóbbá, kényelmesebbé és környezetkímélőbbé válik a villamosközlekedés – olvasható a közleményben.

A felújítás idején a 6-os villamos helyett péntekről szombatra és szombatról vasárnapra virradó éjszakák kivételével minden éjjel pótlóbusz jár a teljes vonalon, amely érinti a Móricz Zsigmond körteret is.

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