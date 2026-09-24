Beindul a Nemzetek Ligája – sport a tévében

M4 Sport
10.30: Forma-1, Azeri Nagydíj, 1. szabadedzés
12.00: Forma-2, Azeri Nagydíj, időmérő edzés
14.00: Forma-1, Azeri Nagydíj, 2. szabadedzés
17.15: Országúti kerékpár, világbajnokság, U23-as mezőnyverseny, nők, Montréal
21.00: Országúti kerékpár, világbajnokság, junior mezőnyverseny, férfiak, Montréal
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
15.45: Kézilabda, klubvilágbajnokság, selejtező, Sydney University-Veszprém
18.45: Kézilabda, klubvilágbajnokság, selejtező, Los Angeles THC-Zamalek
Sport 2
20.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Chicago Cubs-Miami Marlins
Eurosport 1
14.00: Országúti kerékpár, horvát körverseny, 3. szakasz
16.00: Országúti kerékpár, világbajnokság, U23-as mezőnyverseny, nők, Montréal
19.20: Országúti kerékpár, világbajnokság, junior mezőnyverseny, férfiak, Montréal
Eurosport 2
18.30: Golf, President Cup, 1. nap, Chicago
Spíler 1
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Portugália-Wales
Spíler 2
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Hollandia-Németország
Arena 4
20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Norvégia-Dánia
Match 4
20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Szerbia-Görögország