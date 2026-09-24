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A magyar válogatott edzése a telki edzőközpontban 2024. október 7-én. A magyar válogatott a labdarúgó Nemzetek Ligájában Hollandia ellen Budapesten lép pályára október 11-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Beindul a Nemzetek Ligája – sport a tévében

Infostart / MTI

És az azeri F1-hétvége is. A Veszprém a kézilabda-klub-vb-n érdekelt.

M4 Sport

10.30: Forma-1, Azeri Nagydíj, 1. szabadedzés

12.00: Forma-2, Azeri Nagydíj, időmérő edzés

14.00: Forma-1, Azeri Nagydíj, 2. szabadedzés

17.15: Országúti kerékpár, világbajnokság, U23-as mezőnyverseny, nők, Montréal

21.00: Országúti kerékpár, világbajnokság, junior mezőnyverseny, férfiak, Montréal

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

15.45: Kézilabda, klubvilágbajnokság, selejtező, Sydney University-Veszprém

18.45: Kézilabda, klubvilágbajnokság, selejtező, Los Angeles THC-Zamalek

Sport 2

20.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Chicago Cubs-Miami Marlins

Eurosport 1

14.00: Országúti kerékpár, horvát körverseny, 3. szakasz

16.00: Országúti kerékpár, világbajnokság, U23-as mezőnyverseny, nők, Montréal

19.20: Országúti kerékpár, világbajnokság, junior mezőnyverseny, férfiak, Montréal

Eurosport 2

18.30: Golf, President Cup, 1. nap, Chicago

Spíler 1

20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Portugália-Wales

Spíler 2

20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Hollandia-Németország

Arena 4

20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Norvégia-Dánia

Match 4

20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Szerbia-Görögország

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Kezdőlap    Sport    Beindul a Nemzetek Ligája – sport a tévében

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Tóth Gábor
a Magyar Kórházszövetség elnöke
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