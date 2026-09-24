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FBI agent working on his computer in office
Nyitókép: domoyega/Getty Images

Meghackelték az FBI rendszerét, ügynökök ezreinek adatai szivárogtak ki

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Az már tudni, hogy kik követték el a kibertámadást a Szövetségi Nyomozóiroda ellen, ám az továbbra is rejtély, mihez kezdenek majd a több ezer ügynök és jelentkező személyes adataival.

Betört az FBI rendszereibe, és ellopta több ezer ügynök, valamint a tisztségre jelentkező személy adatait a ShinyHunters nevű kiberbűnözői csoport, amely a dark weben jelentette be az adatlopást – írja a 404 Media híradása nyomán a hvg.hu.

A hackerek azt állítják, hogy sikerült megszerezniük szinte minden FBI-ügynök és pályázó adatait. Az informatikai szaklap azt követően számolt be a támadásról, hogy mintát kapott az ellopott adatokból. Ezek között az ügynökök neve mellett a házastársaik neve is ott van, a lakcímük és a telefonszámuk is szerepel az adatbázisban.

A hackercsoport leszögezte: nem anyagi megfontolásból hajtották végre a támadást, hanem követeli az FBI-tól, hogy törölje azt a jelentést, amely „hamis vádakat” tartalmaz a ShinyHunters-zel kapcsolatban.

A 404 Media cikke szerint a hackerek az HR-célokra használt Oracle PeopleSoft-szerverét feltörve behatoltak az Amazon által működtetett kormányzati felhőtárhelyre, amelyben az ügynökök és a jelentkezők adatai voltak.

A hackerek saját bevallásuk szerint mintegy 1 TB-nyi anyagot szereztek meg, azt viszont nem árulták el, mihez kezdenek vele, ha az FBI nem teljesíti a követelésüket.

A TechCrunch portál a történtek kapcsán megjegyezte, a megszerzett adatok komoly hírszerzési fenyegetést jelentenek, mivel ezeket felhasználva a hackerek és külföldi kémek zsarolhatják és kényszeríthetik az FBI ügynökeit, hogy működjenek együtt velük.

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egyesült államok

fbi

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