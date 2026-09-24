ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.41
usd:
321.04
bux:
0
2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hack Péter jogtudós az Arénában
Nyitókép: YouTube / InfoRádió

Hack Péter az Arénában: egy megroskadt Legfőbb Ügyészséget sújt ez a személyi vita

Infostart / InfoRádió

A jogtudós szerint Baka András köztársasági elnöknek talán körültekintőbben kellett volna legfőbb ügyészt jelölnie, esetleg egyszerre több embert is. Az ELTE emeritus professzora erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt.

A legfőbb ügyészi pozícióra új jelölt állítását várja a köztársasági elnöktől a Tisza-frakció. A képviselőcsoport előzőleg egyhangúlag úgy döntött, hogy nem támogatja a Baka András által javasolt Szathmáry Zoltán megválasztását.

Értesülések szerint a Tisza azért nem támogatta Szathmáry Zoltán jelöltségét, mert a jelölt testvére érintett lehet az aranykonvojügyben.

A Sándor-palota úgy reagált: a köztársasági elnök továbbra is fenntartja az Országgyűlésben elmondott véleményét, már megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére, a hivatalos döntésekről kellő időben tájékoztatják a közvéleményt.

Az ügyben az InfoRádió Aréna című műsorában mondott véleményt Hack Péter jogtudós, az ELTE emeritus professzora.

Mint rámutatott, ugyan szervezetileg, hasonlóan a bíróságokhoz, független az ügyészség a végrehajtó hatalomtól (a kormányzattól) és a törvényhozó hatalomtól (az Országgyűléstől), ellentétben a bíróságokkal az egyes ügyészek nem függetlenek. Nagyon szigorú hierarchia érvényesül, a legfőbb ügyész dönt tulajdonképpen mindenben. Az elmúlt 25 évből 20 éven át Polt Péter volt az ügyészség vezetője, és a maradék időszakban is ott volt főosztályvezető ügyészként. Aki tehát nem abszolút kezdőként, hanem valamilyen vezető pozícióban volt ott az ügyészségen – például kerületi vezető ügyészként 6 éven belül fel lehet kerülni a Legfőbb Ügyészségre –, annak a pozíciójához a legfőbb ügyész jóváhagyása kellett, így

aligha lehet olyan főügyészjelöltet találni a szervezetben, akire nem lehet rámondani, hogy Polt Péter embere.

„Nem akarok abban döntőbíró lenni, hogy igaza van-e a miniszterelnöknek vagy a Tisza-frakciónak abban, hogy a belülről jövő emberekben nem bíznak, de hogy vannak érveik amellett, az biztos. Azt gondolom, a köztársasági elnök urat biztos, hogy abszolút a jó szándék vezette. Az ügyészségen belülről hallottam más személyek nevét is, akiket az ügyészségen belül jobban el tudtak volna fogadni, de ez nehéz ügy, nem lehet mind az 1800 ügyésszel személyesen beszélgetni, egy ilyen hierarchikus szervezetben nem lehet népszerűségi listáról dönteni, és nem biztos, hogy a legnépszerűbb ember a legjobb elnök egy szervezetben. De az elnök úrnak érdemes lett volna a szakmai körökben végzett tájékozódás után nemcsak egy, hanem több nevet összegyűjteni. Például úgy, ahogy őt megválasztották Strasbourgban, oda minden államnak három jelöltet kell delegálni” – vázolta Hack Péter.

Budapest, 2026. szeptember 16. Hack Péter jogtudós, egyetemi tanár, volt országgyûlési képviselõ a meghallgatásán, a végrehajtási visszaéléseket feltáró országgyûlési vizsgálóbizottság ülésén az Országházban 2026. szeptember 16-án. MTI/Máthé Zoltán
Hack Péter jogtudós, egyetemi tanár, volt országgyûlési képviselõ a meghallgatásán, a végrehajtási visszaéléseket feltáró országgyûlési vizsgálóbizottság ülésén az Országházban 2026. szeptember 16-án. MTI/Máthé Zoltán

Szerinte akár egy, akár három személy is jöhetett volna „kívülről” egy ilyen többes jelöltállítás esetén, de ezáltal, hogy egy jelölt volt, az is az ügyészi szervezetből, jobb lett volna a jogtudós szerint, ha a jelölő Baka András előzetesen tájékozódik.

„A vita, ami most kialakul, nem olyan, hogy pirosra vagy kékre fessük-e a Sándor-palota falát. Ez a vita egy nagyon megroskadt szervezeten üt még egy nagyobbat, aminek nagyon súlyos következményei lehetnek. Ha most lesz egy olyan legfőbb ügyész, akire úgy tekintenek, mint a Tisza bábja, akkor semmivel sem leszünk előrébb” – fogalmazott markáns véleményt Hack Péter.

Exterde Tibor teljes interjúját alább megtekintheti, meghallgathatja.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Hack Péter az Arénában: egy megroskadt Legfőbb Ügyészséget sújt ez a személyi vita

aréna

legfőbb ügyész

hack péter

baka andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hack Péter az Arénában: egy megroskadt Legfőbb Ügyészséget sújt ez a személyi vita

Hack Péter az Arénában: egy megroskadt Legfőbb Ügyészséget sújt ez a személyi vita

A jogtudós szerint Baka András köztársasági elnöknek talán körültekintőbben kellett volna legfőbb ügyészt jelölnie, esetleg egyszerre több embert is. Az ELTE emeritus professzora erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt.
 

A Fidesz és a Mi Hazánk is beleszólt Magyar Péter és az ügyészség csatájába

„Sikerült már kinyitni az aktákat?” – Magyar Péter élesen válaszolt az ügyészségnek

A Legfőbb Ügyészség visszaszólt Magyar Péternek

VIDEÓ
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.24. csütörtök, 18:00
Tóth Gábor
a Magyar Kórházszövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikába mehet Putyin, katasztrófa szélén Oleski - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Amerikába mehet Putyin, katasztrófa szélén Oleski - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Meghívták Vlagyimir Putyin orosz elnököt a decemberi G20 csúcsra, az Egyesült Államokra, a Kreml azt nyilatkozta, hogy fontolóra veszik a dolgot. Az orosz megszállás alatt álló Oleski városának humanitárius ellátása teljesen összeomlott, az ukránok szerint az oroszok mesterségesen éheztetik ki a települést és nemzetközi segítséget kérnek. A donyecki fronton az oroszok Dobropillját, Kosztyantynivkát és Limant szorongatják, a harkivi fronton több település orosz megszállás alá került a napokban. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most dől el, túléli-e a jövő nyarat a kert: ezért érdemes már ősszel elültetni ezeket a növényeket

Most dől el, túléli-e a jövő nyarat a kert: ezért érdemes már ősszel elültetni ezeket a növényeket

Mit tehetünk ősszel azért, hogy kertünk jobban bírja a következő nyarat? Kósa Dániel kertészmérnökkel beszélgettünk a lehetőségekről.

BBC
Business Sport Travel Science
OpenAI agent hacks Australia's Medicare in world's first known rogue AI breach of government body

OpenAI agent hacks Australia's Medicare in world's first known rogue AI breach of government body

The agent hacked a statistics portal containing "non-sensitive" data from Australia's universal healthcare scheme.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 24. 07:00
Alzheimer-vértesztet fejlesztenek szegedi kutatók
2026. szeptember 24. 06:48
Olyan halat találtak ebben a Mátrában eredő patakban, mint még soha
×
×