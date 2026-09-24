Hack Péter az Arénában: egy megroskadt Legfőbb Ügyészséget sújt ez a személyi vita

A legfőbb ügyészi pozícióra új jelölt állítását várja a köztársasági elnöktől a Tisza-frakció. A képviselőcsoport előzőleg egyhangúlag úgy döntött, hogy nem támogatja a Baka András által javasolt Szathmáry Zoltán megválasztását.

Értesülések szerint a Tisza azért nem támogatta Szathmáry Zoltán jelöltségét, mert a jelölt testvére érintett lehet az aranykonvojügyben.

A Sándor-palota úgy reagált: a köztársasági elnök továbbra is fenntartja az Országgyűlésben elmondott véleményét, már megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére, a hivatalos döntésekről kellő időben tájékoztatják a közvéleményt.

Az ügyben az InfoRádió Aréna című műsorában mondott véleményt Hack Péter jogtudós, az ELTE emeritus professzora.

Mint rámutatott, ugyan szervezetileg, hasonlóan a bíróságokhoz, független az ügyészség a végrehajtó hatalomtól (a kormányzattól) és a törvényhozó hatalomtól (az Országgyűléstől), ellentétben a bíróságokkal az egyes ügyészek nem függetlenek. Nagyon szigorú hierarchia érvényesül, a legfőbb ügyész dönt tulajdonképpen mindenben. Az elmúlt 25 évből 20 éven át Polt Péter volt az ügyészség vezetője, és a maradék időszakban is ott volt főosztályvezető ügyészként. Aki tehát nem abszolút kezdőként, hanem valamilyen vezető pozícióban volt ott az ügyészségen – például kerületi vezető ügyészként 6 éven belül fel lehet kerülni a Legfőbb Ügyészségre –, annak a pozíciójához a legfőbb ügyész jóváhagyása kellett, így

aligha lehet olyan főügyészjelöltet találni a szervezetben, akire nem lehet rámondani, hogy Polt Péter embere.

„Nem akarok abban döntőbíró lenni, hogy igaza van-e a miniszterelnöknek vagy a Tisza-frakciónak abban, hogy a belülről jövő emberekben nem bíznak, de hogy vannak érveik amellett, az biztos. Azt gondolom, a köztársasági elnök urat biztos, hogy abszolút a jó szándék vezette. Az ügyészségen belülről hallottam más személyek nevét is, akiket az ügyészségen belül jobban el tudtak volna fogadni, de ez nehéz ügy, nem lehet mind az 1800 ügyésszel személyesen beszélgetni, egy ilyen hierarchikus szervezetben nem lehet népszerűségi listáról dönteni, és nem biztos, hogy a legnépszerűbb ember a legjobb elnök egy szervezetben. De az elnök úrnak érdemes lett volna a szakmai körökben végzett tájékozódás után nemcsak egy, hanem több nevet összegyűjteni. Például úgy, ahogy őt megválasztották Strasbourgban, oda minden államnak három jelöltet kell delegálni” – vázolta Hack Péter.

Hack Péter jogtudós, egyetemi tanár, volt országgyûlési képviselõ a meghallgatásán, a végrehajtási visszaéléseket feltáró országgyûlési vizsgálóbizottság ülésén az Országházban 2026. szeptember 16-án. MTI/Máthé Zoltán

Szerinte akár egy, akár három személy is jöhetett volna „kívülről” egy ilyen többes jelöltállítás esetén, de ezáltal, hogy egy jelölt volt, az is az ügyészi szervezetből, jobb lett volna a jogtudós szerint, ha a jelölő Baka András előzetesen tájékozódik.

„A vita, ami most kialakul, nem olyan, hogy pirosra vagy kékre fessük-e a Sándor-palota falát. Ez a vita egy nagyon megroskadt szervezeten üt még egy nagyobbat, aminek nagyon súlyos következményei lehetnek. Ha most lesz egy olyan legfőbb ügyész, akire úgy tekintenek, mint a Tisza bábja, akkor semmivel sem leszünk előrébb” – fogalmazott markáns véleményt Hack Péter.

Exterde Tibor teljes interjúját alább megtekintheti, meghallgathatja.