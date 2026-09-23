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Nyitókép: Sergey Alimov / Getty

Egy idős áldozatot találtak az összedőlt ház romjai alatt Bécsben

Infostart / MTI

A két évszázados épület még a hétvégén omlott össze az osztrák főváros I. kerületében. A kutató-mentők több sérültet is kihoztak a romok alól, de a nyolcvanöt éves áldozat testére csak most bukkantak rá.

Megtalálták egy 85 éves nő holttestét annak az épületnek a romjai alatt, amely múlt hét végén dőlt össze Bécs belvárosában – közölte szerdán a helyi rendőrség.

Vasárnap este omlott össze részben a több mint 200 éves épület a Szent István-dóm közelében. A mentőalakulatok még aznap kötelek segítségével súlyosan sérült állapotban húztak ki a romok közül egy 57 éves nőt. Egy 60 éves férfi és egy 88 éves nő kisebb sérülésekkel tudott kimenekülni.

A 85 éves nőt nem találták, és a mentősök eleinte azt feltételezték, hogy talán nem volt az épületben a baleset pillanatában. De a másik lakóhelyén sem találták, és a mobiltelefonjának jelét az összedőlt épületnél észlelték, így folytatták a kutatást. Végül kutyák segítségével találták meg a holttestét.

Egyelőre nem világos mi idézte elő a lakóház részleges összeomlását, annyit lehet tudni, hogy a közelmúltban építési munkálatok voltak az épületben. A rendőrség nyomozást indított.

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