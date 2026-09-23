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Rendőrségi bilincs egy fa asztalon.Forrás: Getty Images/Rawf8
Nyitókép: Getty Images/Rawf8

Mások is segítettek eldugni a gyilkos fegyvert – rács mögött marad a két erzsébetvárosi gyilkos

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ELŐZMÉNYEK

Letartóztatták az erzsébetvárosi emberölés mindkét gyanúsítottját; a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést – közölte a Fővárosi Törvényszék.

A közlemény szerint a gyanúsítottak személyi körülményeire, a korábbi és jelenleg folyamatban lévő eljárásokra, illetve az elkövetés eszközének elrejtésére figyelemmel indítványozta a letartóztatásukat.

A bíróság a rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, hogy a gyanúsítottaknak

  • az elkövetés és az elfogás közötti időben tanúsított magatartása,
  • a bűncselekmény elkövetéséhez használt dísztőr és a viselt ruházat elrejtése,
  • valamint az, hogy megpróbáltak elbújni,

indokolttá teszi a legsúlyosabb kényszerintézkedés alkalmazását a jelenlétük biztosítása érdekében az eljárás során, és ezt erősítik rendezetlen személyi és lakhatási körülményeik is.

A nyomozás adatai alapján

a gyanúsítottak más embereket is bevontak a bűncselekmény elkövetése után a dísztőr és a ruházat elrejtésébe,

ezért fennáll a személyi bizonyítékok befolyásolásának veszélye is.

Hangsúlyozták, hogy a gyanúsítottak többszörösen büntetett előéletűek, ugyanakkor az iratokból megállapítható, hogy a korábbi elítélések és a párhuzamos eljárásokból fakadó fenyegetettség eddig sem jelentett számukra semmilyen visszatartó erőt a bűnismétléssel kapcsolatban.

Adat merült fel továbbá arra is, hogy a gyanúsítottak kábítószert fogyaszthattak.

Mint írták, a bíróság előtt a gyanúsítottak védői enyhébb kényszerintézkedés alkalmazását indítványozták.

Az emberöléssel gyanúsított terhelt és védője tudomásul vette a döntést, ezért az végleges; a súlyos testi sértés kísérletével gyanúsított terhelt és védője fellebbeztek a végzés ellen, ezért a rá vonatkozó döntés nem végleges, másodfokon a Fővárosi Törvényszék hoz határozatot – közölték.

A rendőrség korábbi közleménye szerint múlt szombatra virradó éjjel a két elkövető egy 36 éves férfit bántalmazott a VII. kerületi Akácfa utcában. A dulakodás során egyikük, egy 40 éves férfi megszúrta a sértettet, aki a mentők szakszerű ellátása ellenére a helyszínen meghalt. A rendőrség elfogta és őrizetbe vette a támadókat, egyiküket emberölés bűntette, társát súlyos testi sértés kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

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