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Nyitókép: Unsplash.com

Nem várt hatása volt a hőkupoláknak a Balaton vizére

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A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója egy siófoki rendezvényen hívta fel rá a figyelmet, hogy az idei nyár olyan hatással volt a tóra, és olyan jelenségeket eredményezett, amire korábban nemigen volt példa.

Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) főigazgatója a Balaton Fejlesztési Tanács szeptember 18-i siófoki ülésén többek között arról is beszélt, hogy a nyár folyamán hogyan éreztette hatásait a klímaváltozás a Balatonnál – írja a HírBalaton beszámolója nyomán a sokszinuvidek.24.hu.

A kialakult extrém hőkupola (hőhullám) hatásaként a Balaton vízhőmérséklete még 3-5 méteres mélységben is elérte a közel 30 Celsius-fokot, ami korábban teljesen ismeretlen jelenség volt. A kutató szerint ez egy eddig szintén nem tapasztalt turbulens változást indított el a tóban: a korábban alga- és transzparensmentes víz másfél hét alatt teljesen megváltozott

Vagyis az algásodás már nem csak a nyugati medencére korlátozódott, hanem a Balaton jelentős részén megjelent.

Vasas Gábor az árvaszúnyogok különösen jelentős rajzásáról is beszélt. A tudós kiemelte, hogy a jelenség a tó számára létfontosságú: a szúnyoglárvák a tó üledékében lévő szerves anyagokat fogyasztják. Amikor kirepülnek, több tízezer tonnányi szerves anyagot és tápanyagot vonnak ki és visznek el a tó ökológiai rendszeréből. Emellett a halállomány legfőbb táplálékbázisát jelentik.

Korábban is volt árvaszúnyog-rajzás, ám most azért volt kellemetlenebb a hatása, mert a klímaváltozás miatt felerősödtek a naplemente utáni, észak-északnyugati száraz légáramlatok. Ezek a szelek a kirepülő árvaszúnyog-tömeget pont a part menti (főleg dél, dél-keleti) 500-1000 méteres sávba fújják be, ahol a fények még inkább odavonzzák őket. A parttól 2 kilométerre a lakosság már semmit nem érzékel ebből.

A kutató rámutatott, egy évszázaddal ezelőtt a Balaton vízszintje természetes módon akár 1 métert is ingadozott, amit a természetközeli partvonal és a társadalom is gond nélkül tolerált.

„A mai, merev, kikövezett és beépített partfalak mellett a társadalom már tíz centiméteres vízszintcsökkenéseknél is pánikol” – tette hozzá Vasas Gábor. Hozzátette, a klímamodellek szerint a következő 10-30 évben a Balaton vízszintje a külső vagy belső vízpótlási kísérletek ellenére is drasztikusan mozogni fog.

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Kezdőlap    Belföld    Nem várt hatása volt a hőkupoláknak a Balaton vizére

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