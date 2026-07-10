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Man on pedestrian crossing in autumn, in danger of being hit by car
Nyitókép: PinkBadger/Getty Images

Cserbenhagyásos gázolót keres nagy erőkkel a rendőrség

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A rendőrség által keresett férfi összefüggésbe hozható egy csütörtök éjszaka történt gázolással, melynek során egy fekete autó sofőrje Kaposszekcsőn elütött egy személyt, majd adatai hátrahagyása és segítségnyújtás nélkül elhajtott.

Balesetről érkezett bejelentés 2026. július 9-én 22:45-kor Kaposszekcsőről. Az eddig rendelkezésre álló információk alapján egy fekete színű autó vezetője elütött egy személyt a 611-es úton, Kaposszekcsőn a Petőfi utcában, majd adatai hátrahagyása és segítségnyújtás nélkül elhajtott – írja felhívásában a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az esettel összefüggésbe hozható 43 éves Horváth Attila csikóstőttősi lakos, akinek a fotója a felhívásban látható. A férfi felkutatása jelenleg is folyamatban van.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai kérik, hogy aki az általuk közölt képen látható Horváth Attila hollétéről bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, vagy hívja a 06-74-501-106-os telefonszámot, illetve tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

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a Magyar Konyha főszerkesztője
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