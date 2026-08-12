ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.24
usd:
315.95
bux:
150381.6
2026. augusztus 12. szerda Klára
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lángoló autó utastere, a jármű teljes terjedelmében ég.
Nyitókép: Pixabay

Addig menekült a rendőrök elől az ámokfutó sofőr, míg ki nem gyulladt az autója – videó

Infostart / MTI

A férfi jogosítvány nélkül, eltiltás hatálya alatt vezetett, ráadásul lopott mobiltelefon volt nála. Utasai menet közben ugrottak ki mellőle.

Ámokfutó autós menekült a rendőrök elől a Velencei-tónál, amíg gépkocsija ki nem gyulladt. Egy napraforgótáblában drón segítségével elfogták a rendőrök – írta szerdai közleményében a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrök múlt szombat délután figyeltek fel Velencén egy személyautóra, amelynek a rendszámfelismerő rendszer szerint lejárt a műszakija. Amikor ellenőrizni akarták, nagy sebességgel továbbhajtott. Menekülése közben az autós a többszöri gyorshajtás mellett átlépte a záróvonalat, forgalomtól elzárt területen haladt, szabálytalanul előzött, nem adott elsőbbséget, veszélyeztette a szembejövő forgalmat, Gárdonyban a jelzőlámpa tilos jelzése ellenére hajtott be a kereszteződésbe, járművét pedig többször az őt követő, és mellé érkező rendőrautó felé kormányozta.

A kocsiban a sofőrön kívül négyen utaztak, akik menet közben ugrottak ki az autóból. A sofőr a 7-es főútról előbb egy kerékpárútra hajtott, majd egy vízelvezető csatorna hídjánál letért az útról, és egy napraforgótáblában próbált menekülni. Itt a gépkocsi mozgásképtelenné vált, és a szántóföldön kigyulladt.

A rendőrök a menekülő férfi követésére drónt indítottak, amellyel rövid idő alatt megtalálták az égő autót, és a menekülő sofőrt is, akit elfogtak és előállítottak. A 49 éves győri férfinak nem volt jogosítványa, ráadásul korábban jogerősen eltiltották a járművezetéstől, a nála talált mobiltelefonról pedig kiderült, hogy egy nappal korábban Győrben lopták el.

Ezért a Győri Rendőrkapitányságon folyamatban lévő telefonlopási eljárásban is gyanúsítottként hallgatták ki, emellett a Gárdonyi Rendőrkapitányság a férfi ellen az eltiltás hatálya alatti járművezetés, valamint a menekülés közben elkövetett több mint 30 szabálysértés miatt feljelentést tett, a rendőrök sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt pedig a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség jár majd el.

Az üldözésről és az elfogásról videót is közölt a Fejér vármegyei rendőrség:

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Addig menekült a rendőrök elől az ámokfutó sofőr, míg ki nem gyulladt az autója – videó

rendőrség

tűzeset

velencei-tó

menekülés

ámokfutó

fejér megye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rendkívüli intézkedést jelentett be Magyar Péter Paksról

Rendkívüli intézkedést jelentett be Magyar Péter Paksról

Egy dunai fenékküszöb azonnali építését rendelte el a kormány hosszú távú megoldásként, és készenlétbe helyeztek két 80 méteres bárkát, amit ideiglenes intézkedésként elsüllyesztenek, ha kell, a Duna vízszintjének emelése érdekében – jelentette be a miniszterelnök.
 

Magyar Péter: az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van

Paks alpolgármestere: szakmai döntés kell a Duna vízállása ügyében, nem politikai

„Valamilyen hűtőtornyos megoldás” – a teljes szakma Paks 1 és 2 komplex hűthetőségén dolgozik

6,1 milliárdot mozgósított a kormány az aszály és a vízhiány ellen kárelhárításra

VIDEÓ
Hogyan lehet túlélni hőhullám idején? Ürge-Vorsatz Diána, Inforádió, Aréna
Mérföldkő Baka András megválasztása? Lakatos Júlia, Inforádió, Aréna
Elapadó folyók, aszályos földek: honnan lesz újra vizünk? Bíró Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.13. csütörtök, 18:00
Sinkó Eszter
egészségügyi közgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Veszélyes fordulat indult el a dollárban - Mi lesz most a forinttal?

Veszélyes fordulat indult el a dollárban - Mi lesz most a forinttal?

A szerdai nap legfontosabb eseménye az amerikai inflációs adat publikálása volt, a lassuló áremelkedési ütem a kamatemelési várakozások mérséklődésének irányába hat. Mindeközben a közel-keleti feszültségek és az ismét emelkedő olajár továbbra is jelentős bizonytalanságot okoznak. A dollár az ázsiai kereskedésben enyhén erősödött, a fogyasztóiár-adat után azonban gyengülésnek indult. A forint a keddi gyengülés után az euróval szemben 365 környékéről kezdte a napot, a délutáni órákra viszont mintegy 1,5 egységet erősödött.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megérkezett az első bárka Paksra: elsüllyeszthetik, ha ismét kritikusan leapad a Duna

Megérkezett az első bárka Paksra: elsüllyeszthetik, ha ismét kritikusan leapad a Duna

A kormány megkezdte a paksi atomerőmű vízellátásának biztosítását célzó rendkívüli munkálatokat: az első elsüllyesztésre kijelölt bárka már megérkezett Paksra.

BBC
Business Sport Travel Science
Solar eclipse begins across UK and Europe as millions watch once-in-a-generation event

Solar eclipse begins across UK and Europe as millions watch once-in-a-generation event

Most of the UK will be able to watch as more than 90% of the Sun gets blocked by the Moon at its peak, while parts of Europe will witness a rare total eclipse.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 12. 14:30
Arcon ütés, megaláztatás, ételmegvonás – rémes dolgokat művelhetett kiskorú tanítványaival az ismert edző
2026. augusztus 11. 09:29
Fenntartható közbiztonság – fontos eredményt hozott egy budapesti akció
×
×