Addig menekült a rendőrök elől az ámokfutó sofőr, míg ki nem gyulladt az autója – videó

Ámokfutó autós menekült a rendőrök elől a Velencei-tónál, amíg gépkocsija ki nem gyulladt. Egy napraforgótáblában drón segítségével elfogták a rendőrök – írta szerdai közleményében a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrök múlt szombat délután figyeltek fel Velencén egy személyautóra, amelynek a rendszámfelismerő rendszer szerint lejárt a műszakija. Amikor ellenőrizni akarták, nagy sebességgel továbbhajtott. Menekülése közben az autós a többszöri gyorshajtás mellett átlépte a záróvonalat, forgalomtól elzárt területen haladt, szabálytalanul előzött, nem adott elsőbbséget, veszélyeztette a szembejövő forgalmat, Gárdonyban a jelzőlámpa tilos jelzése ellenére hajtott be a kereszteződésbe, járművét pedig többször az őt követő, és mellé érkező rendőrautó felé kormányozta.

A kocsiban a sofőrön kívül négyen utaztak, akik menet közben ugrottak ki az autóból. A sofőr a 7-es főútról előbb egy kerékpárútra hajtott, majd egy vízelvezető csatorna hídjánál letért az útról, és egy napraforgótáblában próbált menekülni. Itt a gépkocsi mozgásképtelenné vált, és a szántóföldön kigyulladt.

A rendőrök a menekülő férfi követésére drónt indítottak, amellyel rövid idő alatt megtalálták az égő autót, és a menekülő sofőrt is, akit elfogtak és előállítottak. A 49 éves győri férfinak nem volt jogosítványa, ráadásul korábban jogerősen eltiltották a járművezetéstől, a nála talált mobiltelefonról pedig kiderült, hogy egy nappal korábban Győrben lopták el.

Ezért a Győri Rendőrkapitányságon folyamatban lévő telefonlopási eljárásban is gyanúsítottként hallgatták ki, emellett a Gárdonyi Rendőrkapitányság a férfi ellen az eltiltás hatálya alatti járművezetés, valamint a menekülés közben elkövetett több mint 30 szabálysértés miatt feljelentést tett, a rendőrök sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt pedig a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség jár majd el.

Az üldözésről és az elfogásról videót is közölt a Fejér vármegyei rendőrség: