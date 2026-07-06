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Rendőrségi bilincs egy fa asztalon.Forrás: Getty Images/Rawf8
Nyitókép: Getty Images/Rawf8

A kapura kellett kiakasztani a vagyonokat rejtő szatyrokat és táskákat – ezért

Infostart / MTI

Unokázós csalások felderítésén dolgozó Békés megyei rendőrök fogtak el egy nőt, aki a gyanú szerint szatyorszámra vitte el az aranyat és a pénzt becsapott emberektől – közölte a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn.

Mint a police.hu oldalon írták, az utóbbi időben országszerte és Békésben is több olyan bűncselekmény történt, amikor megtévesztett emberektől azt kérték, házuk kerítésére akasszanak ki pénzt, értékeket, és a szatyrok, táskák rövid idő alatt el is tűntek. Ez történt június 15-én délután is: egy magát ügyvédnek kiadó férfi hívott fel egy 78 éves békéscsabai nőt, akivel elhitette, hogy a fia elütött egy fiatal lányt, a rendőrség fogva tartja és csak óvadék ellenében engedik szabadon.

Az idős asszony összeszedte a megtakarított pénzét és az aranyait, és a férfi utasításának megfelelően egy szatyorban kiakasztotta az utcakapura. Szemmel akarta tartani a szatyrot, de közben vendége érkezett, így nem látta, ki vitte el az összesen 7,5 millió forintnyi pénzt és aranyat.

A nyomozás során a rendőrök látókörébe került egy román rendszámú autó és a gépjárművet vezető román állampolgárságú nő. A jármű és a gyanúsított körözését is elrendelték, majd július 3-án, amikor a nő egy másik autóval újra felbukkant a megyében, előállították és csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették.

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított más megyékben és a fővárosban is járhatott, és több millió forint értékben szedhetett össze ugyanezzel a módszerrel pénzt és arany ékszereket.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőrei tovább nyomoznak, hogy a nő bűntársait is azonosítsák - írták.

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unokázós átverés

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