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Nyitókép: Andranik Hakobyan/Getty Images

Tömeges összecsapáshoz és házostromhoz vezetett a vita Hatvanban – videó

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A legdurvább eset során tizenöt támadó érkezett a sértettek otthonához három autóval, felfegyverezve, és szabályosan megostromolták az ingatlant. Az ügyészség mindannyiuk ellen vádat emelt.

A Hatvani Járási Ügyészség vádat emelt azzal a tizenöt személlyel szemben, akik két család elhúzódó viszálya miatt összecsaptak egymással – írja beszámolójában az ügyészség.

Két hatvani család között elhúzódó ellenségeskedés folyt hosszú ideje, ami több esetben verekedéssé fajult.

2023 októberében az éjszakai órákban az egyik család részéről három autóval tizenöt vádlott kereste fel a sértetteket. A támadók azzal az elhatározással érkeztek a házhoz, hogy a két család közötti vitás ügyet végleg lerendezzék azzal, hogy a sértetteket közösen bántalmazzák.

Miután a gépkocsikkal megálltak, a náluk lévő botokkal, karddal és baseball ütőkkel a ház felé rohantak, és gázriasztó fegyverből gumilövedékkel lövéseket adtak le.

Az ingatlan udvarán lévő sértettek a vádlottak érkezését látva heves ellenállásba kezdtek. Az udvarról a kerítésen keresztül gázriasztó fegyverből gumilövedékkel az utcán álló járművek felé lövöldöztek ők is, próbálták a vádlottak támadását megakadályozni, melyre a kint tartózkodók szintén lövésekkel válaszoltak.

A jelentős túlerőben lévő támadók rövid időn belül leküzdötték az ingatlan udvarán tartózkodók ellenállását, a családi ház udvarára betörtek, majd az ott tartózkodó nyolc személyt bántalmazták. Ennek során – különösen a támadók által használt éles kardok, fokos, seprű, botok, karó – többnyire súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket okoztak a sértetteknek.

A gumilövedék az egyik sértett szemét találta el, aki emiatt véglegesen elveszítette a látását.

A Hatvani Járási Ügyészség magánlaksértés bűntette, és többrendbeli, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntette, egy sértett vonatkozásában pedig maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés bűntette miatt benyújtott vádiratában szabadságvesztés kiszabására és közügyek gyakorlásától eltiltásra tett indítványt.

A biztonsági kamera felvételén a vádlottak láthatók, amint a ház előtt három autóval megállnak, és lövöldözve berontanak a sértettek udvarára, majd elhajtanak a helyszínről. A videó az ügyészség weboldalán tekinthető meg.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Tömeges összecsapáshoz és házostromhoz vezetett a vita Hatvanban – videó

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