2026. április 27. hétfő Zita
Egy kisfiú egy hátizsákkal a hátán sétál.
Nyitókép: djedzura/Getty Images

Ellopták a kisfiú táskáját, egy szülői trükk segített a zsaruknak

A nyomkövető nagy segítség volt: a járőrök rövid időn belül beazonosították és megtalálták az elkövetőt.

Egy nyomkövető miatt gyorsan lebukott az a tolvaj, aki egy kisfiú hátizsákját lopta el egy kecskeméti iskola melletti padról. Nem tudta, hogy minden lépését követik, a rendőrök pedig végül rövid időn belül elfogták – írja a police.hu.

Az eset április 25-én délután történt. Egy kilencéves kisfiú az iskola mellett hagyta hátizsákját és kabátját egy padon, miközben a közeli játszótéren játszott a barátaival. Bár az édesanyja időnként ránézett a holmikra, mégis ellopták azokat.

A család azonnal értesítette a rendőröket, és arról is tájékoztatta őket, hogy nyomkövető van a hátizsákban.

A jelzés ekkorra már több utcával arrébb mutatta a táska helyzetét, így a rendőrök azonnal akcióba léptek.

A nyomkövető nagy segítség volt: a járőrök rövid időn belül beazonosították és megtalálták az elkövetőt, egy 47 éves férfit. Elfogták, majd gyanúsítottként hallgatták ki lopás miatt. A férfi beismerte tettét, és visszaadta a kisfiú minden holmiját.

Rogán Antal, Kövér László, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor és még sokan mások: egy sor ismert fideszes nem lesz ott az új Országgyűlésben

Rogán Antal, Kövér László, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor és még sokan mások: egy sor ismert fideszes nem lesz ott az új Országgyűlésben
Gulyás Gergely, aki a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben a Fidesz-frakció vezetője lesz, közzétette a Fidesz-frakció névsorát. Orbán Viktor kormányfő, Kósa Lajos és Bánki Erik már korábban bejelentette, hogy nem veszi fel a mandátumát, mint ahogy a KDNP vezérkara, így Semjén Zsolt sem – de most kiderült, hogy még egy sor ismert név hiányozni fog a parlamenti padsorokból. Összeállítottuk a nagy hiányzók névsorát.
 

Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát. A KDNP vezetői, köztük Semjén Zsolttal, sem ülnek be a parlamentbe, mint ahogy a Fideszből Kósa Lajos és Bánki Erik sem.
 

Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
 
Bejelentette Putyin: segítenének Iránnak a Közel-Keleti konfliktus lezárásában

Oroszországnak szándékában áll segíteni Iránnak a közel-keleti béke előmozdítása érdekében - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor fogadta Abbász Aragcsi iráni külügyminisztert hétfőn Szentpéterváron.

Váratlan húzás a mozis platformtól: gigantikus filmes gyűjteményt nyitottak meg, indulhat az ingyenes mozizás

Különleges jubileumhoz érkezett a hazai mozgókép: 125 éves a magyar film.

White House says Trump 'stands by' Secret Service as shooting suspect due in court

A White House official says Trump thinks his agents "did an excellent job neutralising the shooter and moving the President, First Lady, Vice President and cabinet to safety".

2026. április 27. 13:56
Százmilliókkal túlárazták a gépbeszerzéseket, milliárdos költségvetési kárt okoztak
2026. április 26. 14:33
Veszélyes hulladék is került a gyűjtésbe
