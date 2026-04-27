Ellopták a kisfiú táskáját, egy szülői trükk segített a zsaruknak

Egy nyomkövető miatt gyorsan lebukott az a tolvaj, aki egy kisfiú hátizsákját lopta el egy kecskeméti iskola melletti padról. Nem tudta, hogy minden lépését követik, a rendőrök pedig végül rövid időn belül elfogták – írja a police.hu.

Az eset április 25-én délután történt. Egy kilencéves kisfiú az iskola mellett hagyta hátizsákját és kabátját egy padon, miközben a közeli játszótéren játszott a barátaival. Bár az édesanyja időnként ránézett a holmikra, mégis ellopták azokat.

A család azonnal értesítette a rendőröket, és arról is tájékoztatta őket, hogy nyomkövető van a hátizsákban.

A jelzés ekkorra már több utcával arrébb mutatta a táska helyzetét, így a rendőrök azonnal akcióba léptek.

A nyomkövető nagy segítség volt: a járőrök rövid időn belül beazonosították és megtalálták az elkövetőt, egy 47 éves férfit. Elfogták, majd gyanúsítottként hallgatták ki lopás miatt. A férfi beismerte tettét, és visszaadta a kisfiú minden holmiját.