Figyelmetlen volt a teherautós, ezzel egy motoros halálát okozta

A Budakörnyéki Járási Ügyészség halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki az előzési szabályok megszegésével halálos közúti balesetet okozott – írja közleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a férfi 2024 októberében Üllő felé közlekedett a tehergépkocsijával, mögötte motorkerékpározott a sértett. A motoros a tehergépkocsi előzésébe kezdett, és a szemközti sávban intenzíven gyorsult.

A vádlott ekkor úgy kezdte meg az előtte haladó személygépkocsi előzését, hogy nem győződött meg az őt már előző motorosról.

A vádlott hirtelen behaladt a motoros elé, a sértett fékezett, azonban az ütközést már nem tudta elkerülni. A motorkerékpár nekiütközött a tehergépkocsinak, majd több fának nekicsapódva az árokba zuhant. A sértett a kórházba szállítást követően meghalt.

Amennyiben a vádlott a tőle elvárható figyelemmel és körültekintéssel kezdi meg az előzést, észlelhette volna a motorost, így a balesetet elkerülhette volna – szögezi le az ügyészség.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a férfit halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.