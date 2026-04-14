Nyitókép: Alan Thornton/Getty Images

Figyelmetlen volt a teherautós, ezzel egy motoros halálát okozta

A tehergépjármű vezetője nem volt elég körültekintő, amikor előzésbe kezdett: nem vette észre, hogy a mögötte haladó motoros korábban már megkezdte az előzést.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki az előzési szabályok megszegésével halálos közúti balesetet okozott – írja közleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a férfi 2024 októberében Üllő felé közlekedett a tehergépkocsijával, mögötte motorkerékpározott a sértett. A motoros a tehergépkocsi előzésébe kezdett, és a szemközti sávban intenzíven gyorsult.

A vádlott ekkor úgy kezdte meg az előtte haladó személygépkocsi előzését, hogy nem győződött meg az őt már előző motorosról.

A vádlott hirtelen behaladt a motoros elé, a sértett fékezett, azonban az ütközést már nem tudta elkerülni. A motorkerékpár nekiütközött a tehergépkocsinak, majd több fának nekicsapódva az árokba zuhant. A sértett a kórházba szállítást követően meghalt.

Amennyiben a vádlott a tőle elvárható figyelemmel és körültekintéssel kezdi meg az előzést, észlelhette volna a motorost, így a balesetet elkerülhette volna – szögezi le az ügyészség.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a férfit halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.

halálos baleset

közlekedési baleset

motoros

szabálytalanság

teherautó

üllő

előzés

pest vármegye

Elemző: az új kormánynak hamar döntenie kell egy sor nehéz gazdasági kérdésben

Rövid- és középtávon emelkedni fog az infláció, és a kormánynak hamarosan döntenie kell, hogy mit kezd az árrésstoppal, az üzemanyagok védett árával és a jövedékiadó-emelés elhalasztásával is. Másrészt pedig egy-két hónapon belül hiteles, megvalósítható gazdasági pályát kell felrajzolnia – mondta Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.
 

Alaptörvény-módosítást, korrupcióellenes intézkedéseket tervez a Tisza

Miniszterek veszítettek a választáson – hatalmas átalakulás az Országgyűlésben, kik jutottak be és kik estek ki?

Noha a végleges parlamenti névsorra még legalább szombatig várni kell – a jogerősre még tovább –, de abból fakadóan, hogy a Fidesz-KDNP képviselői mezőnye 135-ről várhatóan 55-re csökken, a távozó kormány pártjainak soraiból „korszakos" politikusok hiányoznak majd, hacsak nem lesznek a javukra tömeges visszalépések. A Tisza Párt részéről viszont valamennyi ismerős név parlamenti mandátumhoz juthat, akár az EP-ből vagy a Fővárosi Közgyűlésből is.
 

Megtámadja az országgyűlési választás eredményét a Mi Hazánk Mozgalom

Sulyok Tamás levelet írt Magyar Péternek

Magyar Péter politikai életútja a feleségéről készült titkos hangfelvételtől a miniszterelnökségig

Az oroszok kikutatták: Magyar Péter=Orbán Viktor 20 évvel ezelőtt

Sajtónyilvános lesz az újraszámlálás az egyik billegő választókerületben

Az ÁSZ és az Alkotmánybíróság elnöke is reagált Magyar Péter felszólítására

Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Blokád alá vonja Iránt Trump, hatalmas a káosz a béketárgyalások körül - Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Donald Trump amerikai elnök tegnap jelentette ki, hogy tengeri blokád alá vonja Iránt, bízva abban, hogy ezzel meg tudja nyitni a Hormuzi-szorost. Továbbra is döcögnek a béketárgyalások: bár mindkét fél nyitottnak mutatkozik a pakisztáni megbeszélések folytatására, közben folyamatosan váltják egymást a fenyegető üzenetek. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb fejleményeivel.

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 14.)

A Pénzcentrum 2026. április 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

Vance accuses Iran of 'economic terrorism' in Strait of Hormuz as US blockade comes into effect

US vice-president says a lot of progress was made in talks at the weekend, adding: "The ball is in Iran's court."

Idős embereket vert át egy román bűnözőpáros, elfogták őket a rendőrök
Már a Dunában is keresik a brutális gyilkost
