A suggestive photo with high heels and cash close up - Escorting theme.
Nyitókép: glegorly/Getty Images

Bilincs kattant a szegedi lányok futtatóinak kezén

Infostart

Prostitúciós hálózatot számoltak fel Szegeden, a rendőrök hét gyanúsítottat fogtak el - közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A nyomozás adatai szerint egy 41 éves üllési és egy 56 éves szegedi nő és öt társuk 2025 októberét megelőzően, valamint azt követően is "nőket szereztek meg" és közvetítettek szexuális szolgáltatásra.

Segítséget nyújtottak a prostitúcióhoz azért, hogy abból pénzhez jussanak – írja a police.hu.

A gyanúsítottak nyolc nő prostitúciós tevékenységét segítették elő.

A rendőrök négy személygépkocsit foglaltak le, valamint egy nagy értékű ingatlan zár alá vételét rendelték el, amelyek a gyanú szerint a bűncselekményből származó bevételekből kerültek az elkövetők birtokába.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője, Grósz Tamás azt közölte, hogy a megalapozott gyanú szerint az egymással rokonságban lévő elkövetők több éve kezdték el a prostituáltak tevékenységét szervezni. Azt két nő irányította, míg a többiek megosztották egymás között a feladatokat.

A gyanúsítottak rendszeresen részesültek a prostituáltak keresetéből.

Az ügyészség a bűnszervezetben elkövetett kerítés bűntette miatt indult eljárásban a szökés, az elrejtőzés, a büntetőeljárás meghiúsítása, illetve a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsítottak letartóztatásának elrendelését.

