A német Daniela Maier ünnepel, miután aranyérmet nyert a szabadstílusú sí nõi krossz döntõjében a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián Livignóban 2026. február 20-án.
Nyitókép: MTI/AP/Rebecca Blackwell

Kis Tibet kegyes volt a nőkhöz, kiváltképp egy némethez

Infostart / MTI

A német Daniela Maier diadalmaskodott a női szabadstílusú sízők krossz versenyszámában pénteken a milánói-cortinai téli olimpián.

A svájci határhoz közel található Livignóban – amelyet „Kis Tibetnek” is becéznek – az időjárás korábban már okozott gondot az ötkarikás játékokon, ezúttal viszont kegyes volt a szabadstílusú sízőkhöz. A résztvevők a selejtezőben egyenként teljesítették a technikás, kanyargós, mintegy 1200 méter hosszú pályát, idejük alapján sorolták őket futamokba, amelyekben már négyen csúsztak le egyszerre és harcoltak a továbbjutásért.

A négy évvel ezelőtti négy érmes mindegyike ott volt a 31 induló között: a címvédő svéd Sandra Näslund, az akkor második kanadai Marielle Thompson, illetve a két bronzérmes, a svájci Fanny Smith és a német Daniela Maier is, akik versenybalesetben voltak érintettek és a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) döntése nyomán lettek egyformán harmadikok.

A selejtező legjobb idejét Maier síelte Näslundot két tizedmásodperccel megelőzve, míg a vb-címvédő Smith volt a harmadik a némettől bő egy másodperccel elmaradva.

Livigno, 2026. február 20. A német Daniela Maier ünnepel, miután aranyérmet nyert a szabadstílusú sí nõi krossz döntõjében a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián Livignóban 2026. február 20-án. MTI/EPA/Szilágyi Anna
A német Daniela Maier ünnepel, miután aranyérmet nyert a szabadstílusú sí nõi krossz döntõjében a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián Livignóban 2026. február 20-án. MTI/EPA/Szilágyi Anna

A kieséses szakasz első köre bukást és meglepetést sem hozott, az esélyesek valamennyien gond nélkül jutott tovább. A következő, negyeddöntős forduló a favoritok többségének szintén nem okozott nehézséget, a Szocsiban aranyérmes, ám ezúttal visszafogottan síelő Marielle Thompson számára viszont a végállomást jelentette.

Az elődöntőt a négy évvel ezelőtti finálé résztvevői közül Maier, Näslund és Smith is sikerrel vette és egyaránt fináléba jutott, Thompson „megüresedett döntős helyére” pedig a francia Marielle Berger Sabbatel került.

A fináléban sem bukás, sem kétes szituáció nem volt ezúttal, Maier tökéletesen síelve lett olimpiai bajnok, Näslund pedig egy kisebb hiba miatt nem tudott a szám első címvédőjévé válni, mivel csak harmadikként ért célba. Smith két bronzérem után ezúttal a dobogó második fokára állhatott fel.

Eredmények:
szabadstílusú sí, női krossz,

olimpiai bajnok: Daniela Maier (Németország)
2. Fanny Smith (Svájc)
3. Sandra Näslund (Svédország)

