Police light on a car of the german police
Nyitókép: fhm/Getty Images

Rengeteg a sérült a buszbalesetben Zalaegerszegen, a szélvédőn át menekítették az utasokat

Infostart / MTI

Ketten súlyosan, tízen pedig könnyebben megsérültek, amikor péntek reggel egy helyközi autóbusz árokba borult Zalaegerszegen.

Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-nek elmondta: a 76-os főúton, Bagod felől Zalaegerszeg irányába tartó busz a havas, latyakos úton az erős oldalszél miatt borult az árokba.

A járművön a sofőrrel együtt tizenketten tartózkodtak. Ketten súlyos, tízen pedig könnyű sérüléseket szenvedtek, a mentők valamennyiüket kórházba vitték.

Az autóbusz mögött haladó autók közül több is összekoccant, de személyi sérülés vagy jelentősebb anyagi kár nem történt.

A főút érintett szakaszát a rendőrök teljes szélességében lezárták, a járműforgalmat Apátfa irányába terelték el.

Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek arról számolt be, hogy az árokba borult autóbusz utasainak egy része a hátsó ablakon keresztül ki tudott jutni, négy embert pedig a szélvédő kivágása után sikerült kimenteni.

Rengeteg a sérült a buszbalesetben Zalaegerszegen, a szélvédőn át menekítették az utasokat

baleset

buszbaleset

zalaegerszeg

