A Nagykörút régi pompájában ragyoghat a főváros legnagyobb közterületfejlesztési projektjével

Elkészült a megvalósítható projektekre fókuszáló körúti fejlesztés cselekvési terv. A vázlatterveket március 3-a és 11-e között mutatják be a VI., VII., VIII. és a IX. kerületekben, lakossági fórumokon. A cselekvési terv a közterületfejlesztésen belül kiemelten foglalkozik a Nagykörúttal.

„Arra keressük a választ, hogyan lehetne emelni a körúti szolgáltatások színvonalát, hogy ismét vonzó célpontja legyen a budapestieknek vásárolni, szórakozni, kikapcsolódni” – sorolta az InfoRádióban a BKK közterület-fejlesztési programvezetője.

Balogh Samu felhívta figyelmet, hogy a Portálprogram minden egyes körúti üzlethelyiségre személyre szabott javaslatcsomagot ad az üzlettulajdonosoknak, minden kirakatra javaslatokat fogalmaz meg, hogy azok szebbek és rendezettebbek legyenek. A Nagykörút vizuális megjelenése kapcsán partnerségre törekednek az érintett tulajdonosokkal, hogy az arculat egységesebb és magasabb színvonalú legyen. Előkészítenek egy olyan programot, amellyel társasházakat tudnának támogatni a homlokzatok felújításában.

A programvezető kitért arra is, hogy a körúti gazdaságról kevés információja van a fővárosnak, ezért együttműködnek egy fizetési szolgáltató céggel, hogy egy átlátható bevásárlóutca menedzsment programot indíthassanak.

Új fasor, biztonságos járdák

A cselekvési tervvel ígérete szerint a Nagykörút zöldebb és biztonságosabb lesz. „A Ferenc körúton a Tompa utca és a Boráros tér között egy darab fa sincsen, minden ilyen területen újra fasorokat kell telepíteni” – mondta Balogh Samu hozzátéve, hogy a járdákat is rendezniük kell, hogy biztonságosabban lehessen közlekedni.

A közterületfejlesztési projektet nagyrészt Európai Uniós forrásból valósíthatja meg a főváros. „A közlekedési felületek fejlesztéséről már megkötött támogatási szerződéssel rendelkezünk, 4,5 milliárd forint értékben. A zöldítéshez, a fasorok telepítéséhez és a járdák fejlesztéséhez újabb uniós pályázat elbírálását várjuk, ami 5,5 milliárd forintot jelenthet. Az összes 10 milliárd forintos projekt mellett kormányzati támogatással is fejlődhet Budapest legnagyobb közterületfejlesztési projektje” – összegezte a BKK a közterület-fejlesztési programvezetője.

A cselekvési tervet a budapest.hu/korut oldalon részletesen ismertetik.

A fejlesztési tervekről Karácsony Gergely főpolgármester is beszámolt Facebook-oldalán.